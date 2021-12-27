Trabzonspor, Edgar ve Gervinho'nun lisansını askıya alıyor

Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Gervinho ve Altay deplasmanında sakatlık yaşayan Edgar için karar verildi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamada Edgar ve Gervinho'nun lisanslarının askıya alınacağını açıkladı.
Gervinho 30 Ekim'de oynanan Çaykur Rizespor maçında ağır sakatlık geçirip sezonu kapamıştı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir maçı sonrası yaptığı açıklamada Edgar ve Gervinho'nun lisanslarının askıya alınacağını açıkladı.
Gervinho 30 Ekim'de oynanan Çaykur Rizespor maçında ağır sakatlık geçirip sezonu kapamıştı.