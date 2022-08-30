Trabzonspor 539 gündür kaybetmiyor

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, evinde yenilgi yüzü görmüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor 539 gündür kaybetmiyor
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30 Ağustos 2022 13:21
Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'nda yenilgiyi unuttu.

Evinde son olarak 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a kaybeden Trabzonspor o tarihten bu yana geçen 539 günde hiç yenilmedi.

İç sahadaki yenilmezlik serisi 27 maça çıktı. Bu dönemde 17 galibiyet alırken, 10 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. 

 
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