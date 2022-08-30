Trabzonspor 539 gündür kaybetmiyor

Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'nda yenilgiyi unuttu.
Evinde son olarak 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a kaybeden Trabzonspor o tarihten bu yana geçen 539 günde hiç yenilmedi.
İç sahadaki yenilmezlik serisi 27 maça çıktı. Bu dönemde 17 galibiyet alırken, 10 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.
Evinde son olarak 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a kaybeden Trabzonspor o tarihten bu yana geçen 539 günde hiç yenilmedi.
İç sahadaki yenilmezlik serisi 27 maça çıktı. Bu dönemde 17 galibiyet alırken, 10 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.