Thomas Tuchel: "Havertz, üst düzey bir potansiyele sahip"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Teknik Direktörü Thomas Tuchel, takımın genç yıldızı Kai Havertz'in üst düzey bir oyuncu olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Thomas Tuchel: 'Havertz, üst düzey bir potansiyele sahip'
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19 Aralık 2021 16:22
Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel, takımın genç yıldızı Kai Havertz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Tuchel yaptığı açıklamada, "Havertz çok çabalıyor. Daha fazla gol atmasını hatırlatmamıza gerek yok zaten çünkü forvet pozisyonunda veya o pozisyona yakın bir bölgede oynuyor. Herkesten gol ve asist istiyoruz." dedi.

Genç bir oyuncu olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "O genç ve hala uyum sürecinde. Kesinlikle Chelsea'de üst düzey bir oyuncu olma potansiyeline ve karakterine sahip bir oyuncu ancak hala çok genç ve olgun bir futbolcu olmaktan çok uzak." ifadelerini kullandı.

Havertz, bu sezon Chelsea formasıyla çıktığı 21 maçta, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.


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