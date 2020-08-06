TFF Tahkim Kurulu, Vedat Muric ile Yusuf Günay'ın cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric ile Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay'ın cezasını onadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
TFF Tahkim Kurulu, Vedat Muric ile Yusuf Günay'ın cezasını onadı
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06 Ağustos 2020 19:54
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric ile Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay'ın cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada kurulun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Fenerbahçeli oyuncu Vedat Muric'e verdiği 2 maç men cezasını onadığı bildirildi.

Maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı PFDK'nin 4 bin 500 lira para cezası verdiği Yusuf Günay'ın cezasının da kurul tarafından onandığı kaydedildi.




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