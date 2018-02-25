TFF 2. Lig'de görünüm ve puan durumu

TFF 2. Lig'de 24. hafta iki karşılaşma dışında tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor-SBS İnşaat Kırklarelispor ve Hacettepe-BUGSAŞ Spor maçları yarın oynanacak.
Beyaz Grup'ta Altay, Kırmızı Grup'ta ise Menemen Belediyespor'un liderlik koltuğunda oturduğu ligde puan durumları şöyle:
- Beyaz Grup:
Not: Karşıyaka'nın 6 puanı silindi.
- Kırmızı Grup
Not: Bucaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Kocaeli Birlikspor'un üçer, Mersin İdmanyurdu'nun 21 puanı silindi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor-SBS İnşaat Kırklarelispor ve Hacettepe-BUGSAŞ Spor maçları yarın oynanacak.
Beyaz Grup'ta Altay, Kırmızı Grup'ta ise Menemen Belediyespor'un liderlik koltuğunda oturduğu ligde puan durumları şöyle:
- Beyaz Grup:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|--------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|ALTAY
|24
|14
|6
|4
|46
|24
|22
|48
|2.
|GÜMÜŞHANESPOR
|24
|14
|4
|6
|42
|21
|21
|46
|3.
|HACETTEPE
|23
|11
|9
|3
|36
|16
|20
|42
|4.
|ŞANLIURFASPOR
|23
|13
|3
|7
|36
|24
|12
|42
|5.
|SAKARYASPOR
|24
|11
|8
|5
|37
|26
|11
|41
|6.
|BUGSAŞ SPOR
|23
|11
|6
|6
|38
|25
|13
|39
|7.
|BANDIRMASPOR
|24
|11
|6
|7
|34
|27
|7
|39
|8.
|SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR
|23
|10
|5
|8
|32
|29
|3
|35
|9.
|NİĞDE BELEDİYESPOR
|24
|10
|5
|9
|28
|32
|-4
|35
|10.
|KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
|24
|8
|9
|7
|28
|33
|-5
|33
|11.
|PENDİKSPOR
|24
|8
|7
|9
|30
|31
|-1
|31
|12.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|24
|7
|7
|10
|19
|25
|-6
|28
|13.
|OTTOCOOL KARAGÜMRÜK
|24
|8
|2
|14
|25
|36
|-11
|26
|14.
|KAHRAMANMARAŞSPOR
|24
|6
|8
|10
|23
|35
|-12
|26
|15.
|FETHİYESPOR
|24
|4
|9
|11
|24
|40
|-16
|21
|16.
|NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|24
|4
|6
|14
|20
|40
|-20
|18
|17.
|KARŞIYAKA
|24
|4
|9
|11
|23
|35
|-12
|15
|18.
|SİLİVRİSPOR
|24
|2
|7
|15
|17
|39
|-22
|1
- Kırmızı Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|-----------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|MENEMEN BELEDİYESPOR
|24
|18
|2
|4
|51
|16
|35
|56
|2.
|HATAYSPOR
|24
|16
|4
|4
|39
|11
|28
|52
|3.
|AFJET AFYONSPOR
|24
|15
|7
|2
|48
|21
|27
|52
|4.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|24
|14
|7
|3
|40
|19
|21
|49
|5.
|İNEGÖLSPOR
|24
|13
|7
|4
|38
|28
|10
|46
|6.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|24
|13
|5
|6
|57
|27
|30
|44
|7.
|SANCAKTEPE BELEDİYESPOR
|24
|12
|8
|4
|37
|19
|18
|44
|8.
|SARIYER
|24
|11
|3
|10
|35
|29
|6
|36
|9.
|KASTAMONUSPOR 1966
|24
|10
|3
|11
|36
|31
|5
|33
|10.
|TOKATSPOR
|24
|8
|7
|9
|27
|34
|-7
|31
|11.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|24
|8
|6
|10
|26
|30
|-4
|30
|12.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|24
|8
|6
|10
|33
|32
|1
|27
|13.
|EYÜPSPOR
|24
|7
|4
|13
|33
|48
|-15
|25
|14.
|BUCASPOR
|24
|7
|5
|12
|34
|40
|-6
|23
|15.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|24
|4
|7
|13
|19
|37
|-18
|19
|16.
|TUZLASPOR
|24
|5
|4
|15
|26
|45
|-19
|19
|17.
|KOCAELİ BİRLİKSPOR
|24
|2
|3
|19
|17
|53
|-36
|6
|18.
|MERSİN İDMANYURDU
|24
|1
|0
|23
|12
|88
|-76
|-18
Not: Bucaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Kocaeli Birlikspor'un üçer, Mersin İdmanyurdu'nun 21 puanı silindi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın