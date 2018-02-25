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TFF 2. Lig'de görünüm ve puan durumu

TFF 2. Ligde 24. hafta iki maç dışında tamamlanırken, Beyaz Grup'ta Altay, Kırmızı Grup'ta ise Menemen Belediyespor lider durumda bulunuyor.

Kaynak: AA
TFF 2. Lig'de görünüm ve puan durumu
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25 Şubat 2018 16:51
TFF 2. Lig'de 24. hafta iki karşılaşma dışında tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor-SBS İnşaat Kırklarelispor ve Hacettepe-BUGSAŞ Spor maçları yarın oynanacak.

Beyaz Grup'ta Altay, Kırmızı Grup'ta ise Menemen Belediyespor'un liderlik koltuğunda oturduğu ligde puan durumları şöyle:

- Beyaz Grup:

Takımlar O G B M A Y Av P
  --------------------------   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 
1.  ALTAY 24  14  46  24  22  48 
2.  GÜMÜŞHANESPOR 24  14  42  21  21  46 
3.  HACETTEPE 23  11  36  16  20  42 
4.  ŞANLIURFASPOR 23  13  36  24  12  42 
5.  SAKARYASPOR 24  11  37  26  11  41 
6.  BUGSAŞ SPOR 23  11  38  25  13  39 
7.  BANDIRMASPOR 24  11  34  27  39 
8.  SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR 23  10  32  29  35 
9.  NİĞDE BELEDİYESPOR 24  10  28  32  -4  35 
10.  KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 24  28  33  -5  33 
11.  PENDİKSPOR 24  30  31  -1  31 
12.  ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 24  10  19  25  -6  28 
13.  OTTOCOOL KARAGÜMRÜK 24  14  25  36  -11  26 
14.  KAHRAMANMARAŞSPOR 24  10  23  35  -12  26 
15.  FETHİYESPOR 24  11  24  40  -16  21 
16.  NAZİLLİ BELEDİYESPOR 24  14  20  40  -20  18 
17.  KARŞIYAKA 24  11  23  35  -12  15 
18.  SİLİVRİSPOR 24  15  17  39  -22  1
Not: Karşıyaka'nın 6 puanı silindi.

- Kırmızı Grup


  Takımlar O G B M A Y Av P
  -----------------------------   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 
1.  MENEMEN BELEDİYESPOR 24  18  51  16  35  56 
2.  HATAYSPOR 24  16  39  11  28  52 
3.  AFJET AFYONSPOR 24  15  48  21  27  52 
4.  SİVAS BELEDİYESPOR 24  14  40  19  21  49 
5.  İNEGÖLSPOR 24  13  38  28  10  46 
6.  KEÇİÖRENGÜCÜ 24  13  57  27  30  44 
7.  SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 24  12  37  19  18  44 
8.  SARIYER 24  11  10  35  29  36 
9.  KASTAMONUSPOR 1966 24  10  11  36  31  33 
10.  TOKATSPOR 24  27  34  -7  31 
11.  ETİMESGUT BELEDİYESPOR 24  10  26  30  -4  30 
12.  AMED SPORTİF FAALİYETLER 24  10  33  32  27 
13.  EYÜPSPOR 24  13  33  48  -15  25 
14.  BUCASPOR 24  12  34  40  -6  23 
15.  BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 24  13  19  37  -18  19 
16.  TUZLASPOR 24  15  26  45  -19  19 
17.  KOCAELİ BİRLİKSPOR 24  19  17  53  -36 
18.  MERSİN İDMANYURDU 24  23  12  88  -76  -18

Not: Bucaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Kocaeli Birlikspor'un üçer, Mersin İdmanyurdu'nun 21 puanı silindi.  

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