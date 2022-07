Tekneler 25'inci Kabotaj Kupası için Boğaz'da yelken açacak

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) Genel Müdürü Can Giray, yarın İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek "Miles&Smiles/Moda Deniz Kulübü Kabotaj Kupası Yat ve SportsBoat Yarışı"nın bir görsel şölene sahne olacağını söyledi.



Milli birlik ve beraberliğin deniz üzerinde kapsamlı bir şekilde kutlanması amacıyla Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) çatısı altında, Miles&Smiles sponsorluğu, Moda Deniz Kulübü (MDK) ve Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) iş birliğiyle düzenlenen Kabotaj Kupası Yat ve SportsBoat Yarışı, bu yıl 25. kez düzenlenecek.



IRC 0-1-2-3-4, Destek ve SportsBoat sınıflarına açık olan yarışta start Dolmabahçe Sarayı önünden verilecek. Saat 12.00'de başlayacak yarışta 30'un üzerinde tekne, İstanbul Boğazı'nın mavi suları üzerinde görsel şölene imza atacak.



"Oldukça görkemli bir şölen olacak"



TAYK Genel Müdürü Can Giray, organizasyonun kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.



Yarın yapılacak yarışla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Giray, İstanbulluları yaşanacak görsel şöleni yakından izlemeye davet etti.



Kabotaj Kupası'nın 25'incisini düzenleyeceklerini aktaran Giray, "Bizler için çok önemli bir yarış. İstanbul Boğazı, sadece bizim değil bütün dünyanın incisi. Denizlerdeki özgürlüğümüz de Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bir hediyesi. Burada özgürce yarışlarımızı ya da denizciliğin tüm faaliyetlerini sergilemek bizler için çok önemli. Bu yıl 25. yılın coşkusu var. Oldukça görkemli bir şölen olacak." diye konuştu.



Beykoz ve Anadolu Hisarı açıklarında sona erecek yarışın zorlu bir parkuru olduğuna değinen Can Giray, "İstanbul Valimizin talimatıyla bu yarış düzenleniyor. 30 Haziran-3 Temmuz arası Kabotaj Bayramı etkinlikleri var. Bu etkinlikler kapsamında bize verilen görev bu. Boğazın her iki tarafından da İstanbul halkının seyredebileceği, güzel görüntülerin oluşacağı bir görsel şölen oluşturmaya çalışacağız. Şu ana kadar toplam 30 tekne kayıt yaptırdı. İstanbul Boğazı zorlu bir parkur. Hem rüzgar hem de akıntı ile mücadele ediliyor. Bu yüzden sporcular biraz yorulacak." ifadelerini kullandı.



TAYK Genel Müdürü, açık deniz yarışlarında seyirci sorunu olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:



"Yelkende seyirci sorunumuz var. Denizde seyirci bulma şansımız olmuyor. İstanbul Boğazı'nda yapılan yarışlarda sahile ulaşabildiğiniz her noktada, herhangi bir yerden hiç beklemediğiniz kadar yakından izleyebilirsiniz. Yelkenler rüzgarın azami gücünden faydalanmak için karaya doğru gelip son anda dönüyorlar. Seyrederken gözünüzün önünde bir yat tramola atıp başka bir açıda seyrine devam edebilir. Hava da çok güzel olacak. Bundan dolayı kıyıya inebildikleri her yerde İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızı bu şöleni izlemeye davet ediyorum."



"Denizcilik bilincimiz giderek artıyor"



Can Giray, Türkiye'de son yıllarda denizcilik bilincinin arttığını dile getirdi.



Akdeniz ve Ege Denizi'nde uygulanan politikaya vurgu yapan Giray, "Mavi Vatan kavramı yeni yeni hayatımıza girmeye başladı. Özellikle hükümetimizin Kıbrıs civarı ve Akdeniz'de attığı adımlar, Ege Denizi'ndeki komşularımızla olan ilişkilerimiz bunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Denizcilik bizim için çok önemli. Türkiye'nin 3 tarafından çok uzun bir kıyı şeridi var. Bu denizin altındaki tabi kaynaklarından, üzerindeki seyir haklarına kadar özgürlüğümüzü kullanmalıyız. Denizcilik bilincimiz giderek artıyor. Denizlerimizden çok daha fazla faydalanmamız gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.





