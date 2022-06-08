Tayfur Bingöl için Beşiktaş iddiası!

Transferde hareketli günler yaşanıyor. Bu yıl ligin erken başlayacak olması sebebiyle takımlar da gelecek sezon kadrolarında görmek istediği oyuncuları biran önce kadrosuna katmak istiyor.



Alanya Postası'nda yer alan habere göre, başarılı bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor'un birçok oyuncusuna da Süper lig ve Avrupa Liglerinden teklifler gelmeye devam ediyor. Kulislerde transfer kazanı kaynarken, son transfer teklifi iddiası da Tayfur Bingöl için ortaya atıldı. Beşiktaş'ın cephesinde saygın bir haber kaynağına göre, siyah beyazlıların Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'e transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.



Bu sezon ligin ikinci yarısında müthiş bir performans sergileyen Tayfur Bingöl, devre arasında sözleşme yenilemiş ve 2025'e kadar Akdeniz ekibine imza atmıştı. İmza töreninde Tayfur, 'Tek hayalim Alanyaspor futbolcusu olarak Beşiktaş'ta transfer olabilmek' demesi dikkat çekmişti.





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