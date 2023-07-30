Taha Altıkardeş, Verona'nın dikkatini çekti

Trabzonspor'dan Göztepe'ye transfer olan Taha Altıkardeş, gösterdiği performansla İtalya Serie A ekibi Verona'nın dikkatini çekti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Taha Altıkardeş, Verona'nın dikkatini çekti
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30 Temmuz 2023 16:58
Bu sezon başında Trabzonspor'dan Göztepe'ye transfer olan Taha Altıkardeş, İtalya kampında gösterdiği performansla İtalya Serie A takımlarından Verona'nın dikkatini çekti.

1. Lig ekiplerinden Göztepe, Cremonese ile oynadığı hazırlık maçıyla İtalya kampını tamamladı. 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadelede Göztepe'nin golünü kaydeden 19 yaşındaki savunma oyuncusu, gösterdiği performansla Verona'nın dikkatini çekti. Mücadeleyi takip eden Verona scoutları, genç savunmacı hakkında bilgi toplayıp, durumunu sordu. Temsilcilerin, Göztepe'ye yeni transfer olan Taha'yı sezon içinde de takip edeceği öğrenildi.
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