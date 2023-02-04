Survivor Walison neden yok? Yusuf Güney Survivor'da neden yok?

Bu akşam parkura çıkmayan veya çıkamayan isimler Walison ile Yusuf Güney oldu. Peki, Walison neden yok, Survivor'dan ayrıldı mı, elendi mi?Walison'un neden olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Survivor 2023'te ünlüler takımındaki yaprak dökümü sürüyor. Oylama sonucu Ümit Erdim, sağlık sorunları nedeniyle Berdan Mardini ve ada şartlarına dayanamadığı için Seçkin Piriler'in yarışmayı bırakmasının ardından ünlü şarkıcı Yusuf Güney de adadan ayrıldı. Ayrılığı konseyde açıklayan Acun Ilıcalı, "Bu sene tam anlamıyla bir direnç senesi oldu ve olacak. Şartlar çok zor olacak. Yusuf Güney de sizinle vedalaşmak için yanınıza gelecek'' sözlerini kullandı.Walison Fonseca, 34 yaşındadır ve Brezilya doğumludur. 3 yıldır Türkiye'de bulunmasına rağmen Türkçeyi oldukça iyi konuşmaktadır. Aktörlük ve oyunculuk yapan Fonseca 2020 MasterChef yarışmasında da yarışmacı olarak yer almıştı.Survivor 2023 yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşinin ismi ise Melisa Pınar'dır. Walison'un eşi Melisa Pınar NLP uzmanı ve yaşam koçudur.