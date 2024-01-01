Survivor Nihat Altınkaya kimdir?

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Nihat Altınkaya kimdir, kaç yaşında nerelidir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Spor dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Nihat Altınkaya evli mi, eşi kimdir, çocuğu var mı? İşte tüm detaylar....SURVİVOR NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?Nihat Altınkaya, 28 Eylül 1979 tarihinde Karabük'te dünyaya gelmiştir. Aslen Rizeli olan Altınkaya, doğma büyüme Karabüklüdür ve iki kız kardeşi vardır. Annesi banka memuru, babası ise demir çelik işiyle uğraşmıştır. Karabük Demir Çelik Lisesi'nde ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübü'nde iki sene profesyonel voleybol oynamıştır.Ancak 17 yaşında yaşadığı sakatlık nedeniyle voleybolu bırakmış, Ayvalık'ta bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra İstanbul'a taşındığında buradaki gece kulüplerinde çalışırken boks eğitimi almış ve Fenerbahçe Boks Kulübü'nde yer almıştır.Oyunculuk kariyerine ise İstiklal Caddesi'nde yürürken keşfedilmesiyle başlamıştır. Modellik ve mankenlik kariyerinin ardından oyunculuk dünyasına adım atan Nihat Altınkaya, Belçika ortak yapımı Turkuaz filmi dâhil üç sinema filminde başrolde ve çeşitli televizyon dizilerinde yardımcı karakter olarak yer almıştır.Oyunculuk kariyerinde dikkat çeken Altınkaya, "Ekol Drama Sanat Evi"nde Ayla Algan ve İpek Bilgin gibi eğitmenlerden tiyatro sanatı eğitimi almıştır. Ayrıca 2005 yılında "Fear Factör" yarışmasında da yer almıştır.Nihat Altınkaya, 2012 yılında katıldığı Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasını birinci olarak tamamlamıştır.2010 yılında İmre Altınkaya ile evlenen Altınkaya'nın Melek (2012) ve Ayşe (Mayıs 2013) adında iki kız çocuğu bulunmaktadır.Nihat Altınkaya'nın Rol Aldığı Bazı Dizi ve Filmler:2023: Al Sancak - Boran2022-2023: Kuruluş Osman - Olof2021-2022: Teşkilat - Hulki Gürbüzoğlu2019: Elimi Bırakma - Barış Yaman2017-2019: Söz - Yarbay-Albay Erdem Kaçmaz2016: Yüksek Sosyete - Avukat Levent Karatay2015: Kara Ekmek - AslanMedcezir - Kaan Mavideniz2014-2015: Kara Para Aşk - Serhat2013-2014: Karadayı - Sinan Koca2013: Tozlu Yollar - Fikret2010-2011: Unutulmaz - Aras2009-2010: Kahramanlar - İtfaiyeci Mete2009: Yaprak Dökümü - Levent Tuncel2007: Kurtlar Vadisi Pusu - Memati'nin adamıMenekşe ile Halil - Tetikçi Semih2006: Binbir Gece - Fuat
Survivor Nihat Altınkaya Hakkında Bilgiler:Nihat Altınkaya Eşi: İmre Altınkaya ile 2010 yılında evlenmiştir.
Nihat Altınkaya Boyu: Nihat Altınkaya 1,88 metre boyunda, 82 kg ağırlığında ve Terazi burcudur.
Nihat Altınkaya Nereli: Nihat Altınkaya, doğma büyüme Karabüklü olup aslen Rizelidir.
SURVİVOR ALL STAR 2024 KADROSU - TIKLAYINIZNİHAT ALTINKAYA INSTAGRAM HESABIAyrıca, Instagram hesabını aktif olarak kullanan Nihat Altınkaya, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşımlarda bulunmaktadır. Nihat Altınkaya'in Instagram hesabı (@nihataltinkayaofficial)'tır.
Haber ile daha fazlasına ulaşın: