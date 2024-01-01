Survivor Nihat Altınkaya kimdir?

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Nihat Altınkaya kimdir, kaç yaşında nerelidir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Spor dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Nihat Altınkaya evli mi, eşi kimdir, çocuğu var mı? İşte tüm detaylar....

Nihat Altınkaya, 28 Eylül 1979 tarihinde Karabük'te dünyaya gelmiştir. Aslen Rizeli olan Altınkaya, doğma büyüme Karabüklüdür ve iki kız kardeşi vardır. Annesi banka memuru, babası ise demir çelik işiyle uğraşmıştır. Karabük Demir Çelik Lisesi'nde ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübü'nde iki sene profesyonel voleybol oynamıştır.

Ancak 17 yaşında yaşadığı sakatlık nedeniyle voleybolu bırakmış, Ayvalık'ta bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra İstanbul'a taşındığında buradaki gece kulüplerinde çalışırken boks eğitimi almış ve Fenerbahçe Boks Kulübü'nde yer almıştır.

Oyunculuk kariyerine ise İstiklal Caddesi'nde yürürken keşfedilmesiyle başlamıştır. Modellik ve mankenlik kariyerinin ardından oyunculuk dünyasına adım atan Nihat Altınkaya, Belçika ortak yapımı Turkuaz filmi dâhil üç sinema filminde başrolde ve çeşitli televizyon dizilerinde yardımcı karakter olarak yer almıştır.

Oyunculuk kariyerinde dikkat çeken Altınkaya, "Ekol Drama Sanat Evi"nde Ayla Algan ve İpek Bilgin gibi eğitmenlerden tiyatro sanatı eğitimi almıştır. Ayrıca 2005 yılında "Fear Factör" yarışmasında da yer almıştır.

Nihat Altınkaya, 2012 yılında katıldığı Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasını birinci olarak tamamlamıştır.

2010 yılında İmre Altınkaya ile evlenen Altınkaya'nın Melek (2012) ve Ayşe (Mayıs 2013) adında iki kız çocuğu bulunmaktadır.

2023: Al Sancak - Boran

2022-2023: Kuruluş Osman - Olof

2021-2022: Teşkilat - Hulki Gürbüzoğlu

2019: Elimi Bırakma - Barış Yaman

2017-2019: Söz - Yarbay-Albay Erdem Kaçmaz

2016: Yüksek Sosyete - Avukat Levent Karatay

2015: Kara Ekmek - Aslan

Medcezir - Kaan Mavideniz

2014-2015: Kara Para Aşk - Serhat

2013-2014: Karadayı - Sinan Koca

2013: Tozlu Yollar - Fikret

2010-2011: Unutulmaz - Aras

2009-2010: Kahramanlar - İtfaiyeci Mete

2009: Yaprak Dökümü - Levent Tuncel

2007: Kurtlar Vadisi Pusu - Memati'nin adamı

Menekşe ile Halil - Tetikçi Semih

2006: Binbir Gece - Fuat



Nihat Altınkaya Eşi: İmre Altınkaya ile 2010 yılında evlenmiştir.



Nihat Altınkaya Boyu: Nihat Altınkaya 1,88 metre boyunda, 82 kg ağırlığında ve Terazi burcudur.



Nihat Altınkaya Nereli: Nihat Altınkaya, doğma büyüme Karabüklü olup aslen Rizelidir.



Ayrıca, Instagram hesabını aktif olarak kullanan Nihat Altınkaya, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşımlarda bulunmaktadır. Nihat Altınkaya'in Instagram hesabı (@nihataltinkayaofficial)'tır.



