Süper Lig'e yükselme yolunda kritik maç: Denizli Basket - Samsunspor

Basketbol Süper Ligi'ne yükselme yolundaki önemli maçta 19 Nisan Pazartesi günü Denizli Basket ile Samsunspor kozlarını paylaşacak.



Sezon sonunda şampiyon takımın Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde, son 4 haftaya ilk 2 sırada giren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ile Samsunspor, 19 Nisan Pazartesi günü Denizli'de karşılaşacak.



Ligde 26. haftayı 44 puan ve averajla lider geçen Samsunspor ile takipçisi Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket arasındaki 27. hafta mücadelesi yarın saat 16.00'da Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak.



İlk yarıda rakibine 84-80 yenilen ve son 11 maçını kayıpsız geçen başantrenör Zafer Aktaş yönetimindeki Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ev sahibi avantajını kullanıp Süper Lig için iddialı konuma gelmek için mücadele edecek.



Başantrenör İlker Salman'ın çalıştırdığı Samsunspor ise yarınki maçta rakibini yendiği takdirde hem puan hem de olası puan eşitliğinde, averaj olarak rakibini geride bırakacak.



Normal sezonu ilk sırada bitirecek takımın doğrudan Basketbol Süper Ligi'ne çıkacağı, lider ekibi takip eden 8 takımın play-off oynayacağı ligde, play-off'tan bir ekip daha Süper Lig vizesi alacak.



