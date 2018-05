Süper Lig ekiplerinden'un teknik direktörü, Romanya basınına yaptığı açıklamalarda çarpıcı sözler kullandı.İsmi Romanya Milli Takımı ile anılan Sumudica, ''Romanya'nın başında şu an Dan Petrescu bulunuyor. Teknik direktörü olan bir takım hakkında konuşmam doğru olmaz. Romanya Federasyonu'ndan kimse benimle konuşmadı. Kayserispor'da 3 sene daha sözleşmem var zaten.'' şeklinde konuştu.Türkiye'de çalışmaktan mutlu olduğunu kaydeden Romanyalı teknik adam, ''Kayserispor'da iyi bir ilişkim var, başkanla iyi anlaşıyoruz. Şu an geri dönmek istemiyorum. Ancak Türkiye'de her şey mümkün. Buradaki tek yabancı teknik direktör benim. Bu hiç kolay değil. Sezon başı 6 yabancı teknik adam vardı, şimdi ben tekim. Geçen sezon Kayserispor 5 hoca değiştirdi'' dedi.