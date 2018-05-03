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Sumudica: ''Türkiye'de tek kaldım''

Kayserispor teknik direktörü Marius Sumudica, Türkiye'de çalışan tek yabancı teknik direktör olduğunu ve bunun kolay olmadığını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sumudica: ''Türkiye'de tek kaldım''
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03 Mayıs 2018 03:14
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un teknik direktörü Marius Sumudica, Romanya basınına yaptığı açıklamalarda çarpıcı sözler kullandı.

''ROMANYA'DAN KİMSE BENLE KONUŞMADI''

İsmi Romanya Milli Takımı ile anılan Sumudica, ''Romanya'nın başında şu an Dan Petrescu bulunuyor. Teknik direktörü olan bir takım hakkında konuşmam doğru olmaz. Romanya Federasyonu'ndan kimse benimle konuşmadı. Kayserispor'da 3 sene daha sözleşmem var zaten.'' şeklinde konuştu.

''6 TEKNİK DİREKTÖR VARDI, ŞİMDİ TEKİM''

Türkiye'de çalışmaktan mutlu olduğunu kaydeden Romanyalı teknik adam, ''Kayserispor'da iyi bir ilişkim var, başkanla iyi anlaşıyoruz. Şu an geri dönmek istemiyorum. Ancak Türkiye'de her şey mümkün. Buradaki tek yabancı teknik direktör benim. Bu hiç kolay değil. Sezon başı 6 yabancı teknik adam vardı, şimdi ben tekim. Geçen sezon Kayserispor 5 hoca değiştirdi'' dedi.

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