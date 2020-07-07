Sumudica, Gaziantep yönetimine transfer raporunu verdi

Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörü Marius Sumudica sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte önümüzdeki sezonun kadro telaşınada şimdiden kapılmış durumda.



Savunma hattında olası ayrılıkların yaşanmasını öngören Sumudica yönetim kuruluna stoper alınması konusunda rapor verdiği bildirildi.



Devre arasında İtalya Seri B takımlarından Beneventino'nun ısrarla istediği ancak bonservis şartlarında anlaşılamadığı için Gaziantep'te kalan Rumen oyuncu Alin Tosca'nın sezon sonunda takımdan ayrılmasının olası olduğu öğrenildi. Tosca'nın yanı sıra yine Papy ve Kana Biyik'a menajerler aracılığıyla teklifler geldiği öğrenilirken tüm görüşmelerin sezon sonuna atıldığı bildirildi.



Savunma sistemini 5'li tutan ve olası ayrılıklar ve alternatif isim kadroda bulundurmak isteyen Marius Sumudica ise yönetime stoper konusunda talepte bulunduğu ve önümüzdeki sezon taktiksel sisteminin en önemli halkası olan savunma beşlisini sağlam tutmayı amaçladığı öğrenildi.



SEZON SONU BEKLENİYOR



Kırmızı siyahlı kulüpte forma giyen Papy ve Alin Tosca'ya menajerler aracılığıyla farklı takımlardan teklifler gelirken Gaziantep FK ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncular için kulüple görüşülme başlatmak adına sezon sonunun beklenildiği öğrenildi.



Kırmızı siyahlı takımda başarılı bir sezon geçiren Papy ve Alin Tosca'yı Gaziantep FK'nın bırakma niyetinde olmadığı ancak gelecek olan tekliflerin miktarına göre alternatif yol çizilebileceği gelen bilgiler arasında yer aldı.



