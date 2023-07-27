Haber Tarihi: 27 Temmuz 2023 15:18 - Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023 15:18

Starbucks Fiyatları 2023 (Starbucks Kahve Fiyatı)

2023 Starbucks zamlı kahve fiyatlarına zam yaptı. Yüksek enflasyon kahve fiyatlarını da vurdu. Starbucks fiyatlarına zam yaptı. Son zamla birlikte küçük boy filtre kahve fiyatı 45 liraya yükseldi. Orta boy filtre kahvenin fiyatı ise 51 lirayı buldu. Büyük boy filtre kahve fiyatı ise 56 lira olarak belirlendi. Peki, Starbucks güncel menü fiyatı ve kahve isimleri nedir? İşte Starbucks zamlı kahve fiyatları

Starbucks Fiyatları 2023 (Starbucks Kahve Fiyatı)
Abone Ol
2023 Starbucks zamlı kahve fiyatlarına zam yaptı.  Türkiye'de vergi artışları, dalgalı döviz kuru ve yüksek enflasyon nedeniyle zamlar art arda gelmeye devam ediyor. Bir zam da Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan kahve zinciri Starbucks'tan geldi. Starbucks'ta son zamla birlikte küçük boy filtre kahve fiyatı 45 liraya yükseldi. Orta boy filtre kahvenin fiyatı ise 51 lirayı buldu. Büyük boy filtre kahve fiyatı ise 56 lira olarak belirlendi.
STARBUCKS ZAMLI KAHVE FİYATLARI 2023


Popüler kahve zinciri Starbucks'ın, Türkiye fiyatlarına son 1 ayda 2'nci bir zam yaptığı iddia edildi. Bir Twitter kullanıcısı, Starbucsk'ta alışveriş sırasında beklediği esnada zam geldiğini ve fiyat ekranlarının güncellendiğini ileri sürmüştü. Ancak, zam bilgisini teyit etmek için gittiğimiz Starbucks şubesinde fiyatlarda herhangi bir değişiklik olmadığını gördük…

Starbucks zam yaptı mı, yapmadı mı?

Paylaşımın ardından diğer kullanıcıların aklına takılan sorulardan biri, fotoğrafın çekildiği şubenin fiyat pahalılığını normalleştirdiğimiz havaalanlarından birinde bulunup bulunmadığı oldu. Buna karşılık iddia sahibi sıradan bir AVM'de alışveriş yaptığını belirtti. Paylaşıma göre küçük boy filtre kahve 22 liradan 37 liraya, latte machiato 29 liradan 49 liraya, white chocolate mocha 40 liradan 68 liraya çıkmıştı. Ancak gittiğimiz Starbucks şubesinde çektiğimiz fotoğraftan da görüleceği gibi fiyatlarda henüz bir değişiklik görünmüyor. Şube yetkilileri de şu an için kendilerine gönderilen yeni bir fiyat listesi olmadığını dile getiriyor.



Starbucks kahve fiyatlarına Mayıs ayında yaklaşık yüzde 25 zam yaptığını duyurmuştu.

Yüksek eflansyon kahve fiyatlarını da vurdu. Büyük kahve zincirlerinden Starbucks kahve fiyatlarına yine zam yaptı.

Mayıs ayından beri 39 TL'ye satılan küçük boy filtre kahvenin fiyatı, son zamla birlikte 45 TL'ye çıktı.

Orta boy filtre kahve fiyatı 44'ten 51 TL'ye çıktı.


Büyük boy filtre kahve 49 TL'den 56 Tl'ye yükseldi.

Yeni fiyatlar şöyle:

Küçük boy Mocha fiyatları 62 liradan 71 TL'ye, büyük boy Mocha fiyatları ise 79 liradan 91 TL'ye çıktı.

Caramel Macchiato ürününün ise küçük boyu ise 59 liradan 68 TL'ye, büyük boyu ise 76 liradan 87 TL'ye yükseldi.

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Starbucks kahve fiyatlar
Starbucks
Gündem

Diğer Haberler

Roy Hodgson'un Zaha üzüntüsü! Galatasaray Roy Hodgson'un Zaha üzüntüsü!
Trabzonspor, Mehmet Can Aydın için yeniden devrede! Transferler Trabzonspor, Mehmet Can Aydın için yeniden devrede!
Galatasaray'ın hedefindeki genç on numara Türkiye Transferler Galatasaray'ın hedefindeki genç on numara
Gaziantep FK'da, Günay'ın yerine Baran geliyor Gaziantep FK Gaziantep FK'da, Günay'ın yerine Baran geliyor
Adil Demirbağ transferden vazgeçti Rizespor Adil Demirbağ transferden vazgeçti
Göztepe, Burak Kapacak'ı kiralamak istiyor! Transferler Göztepe, Burak Kapacak'ı kiralamak istiyor!
Stanojevic gençlerle ilgili kararını verdi Konyaspor Stanojevic gençlerle ilgili kararını verdi
Antalyaspor'dan üç milyonluk tasarruf Antalyaspor Antalyaspor'dan üç milyonluk tasarruf
Samsunspor'da Emre Mor sesleri! Transferler Samsunspor'da Emre Mor sesleri!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'den Dominguez için bir teklif daha!
2
Galatasaray'da Morutan'ın geleceği belli oldu!
3
Talisca, Al-Nassr fotoğrafını kaldırdı! 'Yeni proje'
4
Fenerbahçe'ye öneri: Lucas Ocampos
5
Galatasaray'dan Fenerbahçe - Zimbru maçına yakın takip!
6
Real Madrid, Manchester United'ı iki golle geçti!
7
Fenerbahçe'ye Krunic'i Dzeko getirecek!

SON HABERLER

yukarı ok