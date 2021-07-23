Stanciu için açıklama; "Galatasaray bizi şok etti"

Galatasaray'ın Stanciu transferinde gelişme kaydedemediği ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklamlada bulunan Slavia Başkanı Jaroslav Tvrdik, "Menajerler 8 milyon euro sözü verdi ancak G.Saray'dan sadece 4 milyon euro'luk teklif geldi." dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Stanciu için açıklama; 'Galatasaray bizi şok etti'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Temmuz 2021 10:37
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlere başladığı Rumen 10 numara Nicolae Stanciu için Slavia Prag başkanı Jaroslav Tvrdik yeni bir açıklama yaptı. Burak Elmas'ın görüşmelerin devam ettiğini söylediği oyuncu için sarı kırmızılıların teklifinin 4 milyon euroda kaldığı bildirildi.

Kulüp başkanı Jaroslav Tvrdik, transferin neden sonuçlanmadığını hakkında bilgi verdi.

Tvrdik, menajerlere tepki göstererek beklenen teklifin gelmediğini açıkladı. Jaroslav Tvrdik, "Stanciu'nun kalması konusunda karar aldık. Oyuncunun menajerlerini eleştirmem gerekiyor, onlara tepkiliyim. Bize 8 milyon euro getireceklerini söylemeseler transfer görüşmesi yapmaya bile başlamazdık. Gelen ilk teklif 4 milyon euro oldu ve bu bizim için hem şok hem de hayalkırıklığıydı" dedi.

Slavia Prag'ın Başkanı ayrıca, "Nico bizim takımın bel kemiği, bizim için çok önemli bir futbolcu. Pozisyonunda Çekya'nın en iyi oyuncusu." sözlerine yer verdi. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.