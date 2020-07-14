#SporxGrafik: Fenerbahçe ve Galatasaray'da kara tablo

Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken 32 haftanın görünümünü ve son 12 yıldaki sıralamayı hazırladık.

Haber; Sporx.com
#SporxGrafik: Fenerbahçe ve Galatasaray'da kara tablo
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14 Temmuz 2020 18:03
Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken, 4 puan önde olan Başakşehir'in şampiyonluk yolunda çok ciddi bir şansı bulunuyor. Bununla birlikte sezona büyük umutlarla giren Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışından kopmuş durumda ve Galatasaray ile Fenerbahçe, son dönemdeki en kötü dereceleri ile sezonu bitirme tehlikesiyle karşı karşıya.

İşte Süper Lig'de bu sezon sıralamadaki 32 haftalık değişim ve 5 şampiyonluk adayının 12 senelik lig sıralamaları...



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