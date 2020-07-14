SporxGrafik: Fenerbahçe ve Galatasaray'da kara tablo

Pandemi arasına girerken zirvenin 3 puan gerisinde 3. sırada olan Galatasaray, 6 haftanın ardından liderden 10 puan fark yedi, 5. sıraya düştü. 📉 pic.twitter.com/eW81Jp98bw



— Sporx (@sporx) July 14, 2020

Süper Lig'de kalan 2 haftada sıralama değişmezse, Fenerbahçe son 10 yıldaki en kötü derecesini (7) yapmış olacak. 📉 pic.twitter.com/VcTyga0Lup



— Sporx (@sporx) July 14, 2020

Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken, 4 puan önde olan Başakşehir'in şampiyonluk yolunda çok ciddi bir şansı bulunuyor. Bununla birlikte sezona büyük umutlarla giren Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışından kopmuş durumda ve Galatasaray ile Fenerbahçe, son dönemdeki en kötü dereceleri ile sezonu bitirme tehlikesiyle karşı karşıya.İşte Süper Lig'de bu sezon sıralamadaki 32 haftalık değişim ve 5 şampiyonluk adayının 12 senelik lig sıralamaları...