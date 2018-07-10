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Sporx duyurdu, TFF açıkladı: "VAR" kararı...

TFF, Galatasaray ile Akhisarspor arasında 5 Ağustos'ta oynanacak maçta Video Yardımcı Hakem sisteminin uygulanacağını açıkladı

Kaynak: Sporx.com
Sporx duyurdu, TFF açıkladı: 'VAR' kararı...
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10 Temmuz 2018 13:52
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçen sezonun lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor arasında 5 Ağustos Pazar günü oynanacak TFF Süper Kupa maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulanacağını açıkladı.

Sporx.com'un günler öncesinde kamuoyuna duyurduğu haber de kesinlik kazanmış oldu. (Sporx'in haberi)

TFF'den yapılan açıklamada, TFF Süper Kupa Müsabaka Statüsü'ne yeni bir madde eklendiği belirtildi.

Yeni eklenen maddede VAR sisteminin artık Süper Kupa maçlarında uygulanacağı ifade edildi.

Bu kararla yeni sezonun ilk resmi maçında VAR sistemi uygulanmış olacak.

Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki karşılaşma Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak.

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