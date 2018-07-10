Sporx duyurdu, TFF açıkladı: 'VAR' kararı...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçen sezonun lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor arasında 5 Ağustos Pazar günü oynanacak TFF Süper Kupa maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulanacağını açıkladı.
Sporx.com'un günler öncesinde kamuoyuna duyurduğu haber de kesinlik kazanmış oldu. (Sporx'in haberi)
TFF'den yapılan açıklamada, TFF Süper Kupa Müsabaka Statüsü'ne yeni bir madde eklendiği belirtildi.
Yeni eklenen maddede VAR sisteminin artık Süper Kupa maçlarında uygulanacağı ifade edildi.
Bu kararla yeni sezonun ilk resmi maçında VAR sistemi uygulanmış olacak.
Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki karşılaşma Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak.
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Sporx.com'un günler öncesinde kamuoyuna duyurduğu haber de kesinlik kazanmış oldu. (Sporx'in haberi)
TFF'den yapılan açıklamada, TFF Süper Kupa Müsabaka Statüsü'ne yeni bir madde eklendiği belirtildi.
Yeni eklenen maddede VAR sisteminin artık Süper Kupa maçlarında uygulanacağı ifade edildi.
Bu kararla yeni sezonun ilk resmi maçında VAR sistemi uygulanmış olacak.
Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki karşılaşma Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın