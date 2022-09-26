Spor Toto, deplasmanda Beşiktaş'ı devirdi

Hentbol Erkekler Ligi'nde Spor Toto, Beşiktaş'ı deplasmanta 32-27 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Spor Toto, deplasmanda Beşiktaş'ı devirdi
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26 Eylül 2022 23:15
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Spor Toto, deplasmanda Beşiktaş Yurtbay Seramik'i 32-27 mağlup etti.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş Yurtbay Seramik, 17-15 önde tamamladı.

Bu sonuçla Spor Toto, ligde üçüncü galibiyetini aldı. Beşiktaş ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

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