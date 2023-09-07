Miami Heat antrenörü Erik Spoelstra, Denver Nuggets'ın süperstarı Nikola Jokic'i överek, dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.



ABD Milli takımda Steve Kerr'ün koçluk kadrosunda yer alan Spoelstra, harika bir sezonun ardından şampiyonluğa ulaşan Nuggets ekibini ve yıldız oyuncusu Jokic'e övgüler yağdırdı.



"Hak edene hakkını vermek lazım. Bazen başka bir takımın zamanı gelmiş oluyor. Onlarda da dünyanın en iyi oyuncusu ve en kritik anda en iyi basketbolu oynayan bir takım vardı.



Bu bizi pek mutlu etmese de, büyük sahnedeki final yarışmasının bir parçası olmaktan onur duyduk ve Denver Nuggets organizasyonuna takdirlerimizi sunduk; bunu hak ettiler."



Jokic, 2023 NBA Finalleri'nde oynadığı beş maçta ortalama 30,2 sayı, 14,0 ribaund ve 7,2 asist ortalamaları yakalayarak Finaller MVP'si ödülünün sahibi olmuştu.



