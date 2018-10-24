Bu sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeliyle Anderlecht'ten Rus ekibi Krasnodar'a transfer olan Sırp defans Uros Spajic, eski takımı Anderlecht'in Fenerbahçe ile oynayacağı maç hakkında konuştu.25 yaşındaki Sırp oyuncu, ''Anderlecht'i hala destekliyorum.En kısa zamanda ligde de şampiyonluğun favorisi olurlar.'' dedi.Anderlecht'in 2 sezon önce bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Uros Spajic, sezon başında 6 milyon euroya Krasnodar'a transfer olmuştu.