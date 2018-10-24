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Spajic: ''Umarım Fenerbahçe'yi yenerler''

Sezon başında Anderlecht'ten Krasnodar'a transfer olan Sırp futbolcu Uros Spajic, Anderlecht - Fenerbahçe maçı hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Spajic: ''Umarım Fenerbahçe'yi yenerler''
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24 Ekim 2018 17:22
Bu sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeliyle Anderlecht'ten Rus ekibi Krasnodar'a transfer olan Sırp defans Uros Spajic, eski takımı Anderlecht'in Fenerbahçe ile oynayacağı maç hakkında konuştu.

25 yaşındaki Sırp oyuncu, ''Anderlecht'i hala destekliyorum. Zor bir zaman geçiriyorlar. Umarım Fenerbahçe'yi yenerler. En kısa zamanda ligde de şampiyonluğun favorisi olurlar.'' dedi.

Anderlecht'in 2 sezon önce bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Uros Spajic, sezon başında 6 milyon euroya Krasnodar'a transfer olmuştu.

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