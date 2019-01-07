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Solari: ''O zaman VAR niye var?''

Real Madrid Teknik Direktörü Santiago Solari, Real Sociedad maçının ardından hakeme tepki gösterdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Solari: ''O zaman VAR niye var?''
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07 Ocak 2019 03:12
Real Madrid Teknik Direktörü Santiago Solari, Real Sociedad'a mağlup oldukları maçın ardından çarpıcı ifadeler kullandı.

Santiago Solari, VAR konusunda açıklamalarda bulunurken hakeme tepki gösterdi.

La Liga'da beklentilerin altında kalan Real'in çalıştırıcısı, Sociedad maçının ardından ''3 puan almamız gerekiyordu ama alamadık. Maçta VAR kullanılması gereken çok net pozisyonlar vardı ama kullanılmadı. VAR niye var ki o zaman?'' sözleriyle hakeme tepki gösterdi.

Real Madrid aldığı yenilgiyle lider Barcleona'nın 10 puan gerisinde kaldı.

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