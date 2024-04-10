ŞOK açık mı? Bayramda ŞOK market açık mı, kaçta açılıyor? 2024'te bayramın 1. (ilk) günü ŞOK açık mı, kapalı mı

Ramazan Bayramı'nın ilk günü zincir marketlerin çalışma saatleri de merak konusu oldu. Resmi tatillerde pek çok işletmenin kapalı olması sebebiyle "Bayramda ŞOK açık mı, kapalı mı?" sorusu gündeme geldi. Alışveriş yapmak için markete gitmek isteyenler ŞOK çalışma saatlerini araştırıyor. İşte, 2024 Ramazan Bayramı'nda ŞOK çalışma saatleri ile ilgili detaylar...



ŞOK BAYRAMDA AÇIK MI OLACAK?



Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapalı olan ŞOK, ikinci ve üçüncü günlerde normal çalışma saatlerine dönmüştü. Bu yıl da benzer bir uygulamanın olması bekleniyor.



ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ 2024



Hafta içi: 09.00-21.00



Cumartesi: 09.00-20.00



Pazar: Kapalı



ŞOK Bayramda Açık Olacak mı? Kesin Bilgi İçin:



ŞOK resmi internet sitesini veya sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.



ŞOK müşteri hizmetlerini arayarak bilgi alabilirsiniz.



Yakınınızdaki ŞOK mağazasına giderek bilgi alabilirsiniz.



BAYRAMDA MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?



Ramazan Bayramı bu yıl 10-11-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak edilecek.



Bayramın ilk günü zincir marketlerin bazılarının kapalı olması bekleniyor. Zincir marketlerin hemen hepsinin ise bayramın 2. gününden itibaren müşterilerine yeniden hizmet vermesi bekleniyor. Bu yılki çalışma saatleri için söz konusu marketin müşteri hizmetlerinden net bilgi alınabilir.

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