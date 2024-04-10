Haber Tarihi: 10 Nisan 2024 12:41 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2024 12:41

ŞOK açık mı? Bayramda ŞOK market açık mı, kaçta açılıyor? 2024'te bayramın 1. (ilk) günü ŞOK açık mı, kapalı mı

2024 yılı Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, ŞOK market'in bayramda açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, ŞOK açık mı? Bayramda ŞOK market açık mı, kaçta açılıyor? 2024'te bayramın 1. (ilk) günü ŞOK açık mı? İşte ŞOK market çalışma saatleri

ŞOK açık mı? Bayramda ŞOK market açık mı, kaçta açılıyor? 2024'te bayramın 1. (ilk) günü ŞOK açık mı, kapalı mı
Abone Ol
Ramazan Bayramı'nın ilk günü zincir marketlerin çalışma saatleri de merak konusu oldu. Resmi tatillerde pek çok işletmenin kapalı olması sebebiyle "Bayramda ŞOK açık mı, kapalı mı?" sorusu gündeme geldi. Alışveriş yapmak için markete gitmek isteyenler ŞOK çalışma saatlerini araştırıyor. İşte, 2024 Ramazan Bayramı'nda ŞOK çalışma saatleri ile ilgili detaylar...

ŞOK BAYRAMDA AÇIK MI OLACAK?

Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapalı olan ŞOK, ikinci ve üçüncü günlerde normal çalışma saatlerine dönmüştü. Bu yıl da benzer bir uygulamanın olması bekleniyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Hafta içi: 09.00-21.00

Cumartesi: 09.00-20.00

Pazar: Kapalı

ŞOK Bayramda Açık Olacak mı? Kesin Bilgi İçin:

ŞOK resmi internet sitesini veya sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

ŞOK müşteri hizmetlerini arayarak bilgi alabilirsiniz.

Yakınınızdaki ŞOK mağazasına giderek bilgi alabilirsiniz.

BAYRAMDA MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Ramazan Bayramı bu yıl 10-11-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak edilecek.

Bayramın ilk günü zincir marketlerin bazılarının kapalı olması bekleniyor. Zincir marketlerin hemen hepsinin ise bayramın 2. gününden itibaren müşterilerine yeniden hizmet vermesi bekleniyor. Bu yılki çalışma saatleri için söz konusu marketin müşteri hizmetlerinden net bilgi alınabilir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Galatasaray'a transferde önemli rakipler! Galatasaray Galatasaray'a transferde önemli rakipler!
Bayramda Osmangazi köprüsü ücretsiz mi? 2024 Gündem Bayramda Osmangazi köprüsü ücretsiz mi? 2024
Bayramda Avrasya tüneli ücretsiz mi, bedava mı? 2024 Gündem Bayramda Avrasya tüneli ücretsiz mi, bedava mı? 2024
Beşiktaş altyapıdan bir mücevher daha çıkardı Beşiktaş Beşiktaş altyapıdan bir mücevher daha çıkardı
Okan Buruk'tan Emin Bayram'a mesaj Galatasaray Okan Buruk'tan Emin Bayram'a mesaj
Flaş yorum: 'Süper Kupa'da olanlar, Olympiakos'un umurunda değil' Fenerbahçe Flaş yorum: "Süper Kupa'da olanlar, Olympiakos'un umurunda değil"
Bayramda AVM'ler açık mı? 10 Nisan bugün bayramın ilk günü AVM'ler açık mı? Gündem Bayramda AVM'ler açık mı? 10 Nisan bugün bayramın ilk günü AVM'ler açık mı?
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor! Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor!
Marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros bayramda açık mı? Gündem Marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros bayramda açık mı?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Bernabeu'da çılgın gece: Tam 6 gol atıldı!
2
Pep Guardiola: "Real Madrid çimleri çok kötü"
3
TFF'de seçim rüzgarı; 8 kulüp Cemil Kazancı'yı istiyor
4
Fenerbahçe'den Okan Buruk'a tepki!
5
Kerem Aktürkoğlu: "Sizlik bir şey yok dedim"
6
Liverpool, Luis Diaz'ın bonservisini belirledi
7
Olympiakos'tan Fenerbahçe maçı açıklaması!

SON HABERLER

yukarı ok