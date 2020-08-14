Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve teknik direktörü Rıza Çalımbay, transfer çalışmaları hakkında konuştu.



- "Robinho gündemimizde dğeil"



Eski futbolcuları Robinho ile ilgili soru üzerine teknik direktör Rıza Çalımbay, bu oyuncunun gündemlerinde olmadığını söyledi.



- Robin Yalçın Sivasspor'da



Otyakmaz, yapacakları transferlerle de kadrolarını güçlendireceklerini belirterek, "Takımımızdan ayrılmış olan futbolcuların daha da üzerinde performans gösterecek potansiyelde oyuncuları transfer ederek başarılı olmayı planlıyoruz. İnşallah bu düşüncelerimiz hayata geçer." diye konuştu.



Transfer çalışmalarının devam ettiğini aktaran Otyakmaz, Felix Jorge'yi kadrolarına kattıklarını anımsattı.



Kadrodaki yerli oyuncu açığını geçen sezon BtcTurk Yeni Malatyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Robin Yalçın transferi ile tamamladıklarını dile getiren Otyakmaz, "Birkaç mevkide oynayabilecek Robin Yalçın'ı kadromuza kattık, anlaştık, imza aşamasında kaldı. İstanbul ofisimizde Bülent Albayrak ve diğer hocalarımız çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.



- Harcama limitleri



TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun, 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirlemesinin ardından yaklaşık 100 milyon liralık harcama limitlerinin olduğunu belirten Otyakmaz, sözlerini şöyle tamamladı:



"Kasım-aralık gibi UEFA payı ile birlikte bu rakamı daha da arttırabiliriz. Bizim bütçemizi karşılayabilecek bir rakam bu. Bazı kulüplerin önemli sorunları var bu konuda ama yıllardır istikrarlı olarak yönetmiş olmak, futbolcuya değerinden fazla teklifte bulunmamak bizim temel prensibimiz. 15 yıldır bu şekilde davranıyor olmamızın meyvelerini bundan sonra toplayacağımızı söyleyebilirim. Banka anlaşmalarında ödemesizlik döneminin bitmesinden sonra kulüplerin daha da zor durumda olduğunu göreceğiz."



Yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı programda, konuşmaların ardından Otyakmaz ve Çalımbay sözleşmeyi imzaladı.



