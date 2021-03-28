Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, 32. haftada Trabzonspor'u konuk edeceği maç için hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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28 Mart 2021 15:45
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı.

İdmanda 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pres çalışan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra geniş alanda pas çalışması yaptı.

Savunma ve hücum ağırlıklı çalışmalar yapan futbolcular son bölümde ise yarı sahada yapılan çift kale maçla günü tamamladı.

Antrenmana ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan Kerem Atakan Kesgin, Samba Camara, Max Gradel, Casimir Ninga ve hafif sakatlığı bulunan Mustapha Yatabare katılmadı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



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