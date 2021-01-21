Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.Yeni 4 Eylül Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.Ligde çıktığı son 5 müsabakayı kazanan Fenerbahçe, Sivasspor'u mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmak istiyor. Yaptığı müsabakaların 12'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden sarı-lacivertli ekip, 38 puan elde etti. Fenerbahçe, haftaya averajla 2. sırada girdi.Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Demir Grup Sivasspor ise hanesine 23 puan yazdırdı.Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Diego Perotti, Tolga Ciğerci ile cezalı Ozan Tufan kadroya dahil edilmedi. Yeni transfer Attila Szalai de kadroda yer almadı. Ömer Faruk Beyaz da kadroya alınmayan bir diğer isim oldu.Sivasspor'da Rybalka ile Kerem Atakan Kesgin bu maçta oynamayacak.Ali ŞaşalRobinCanerAppindangoyeUğurClaudemirFajrHakan ArslanErdoğanGradelYatabareAltayNazımTisserandSerdarCanerLuis GustavoMert HakanThiamPelkasValenciaSamattaFenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 29. kez karşı karşıya gelecek.Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 28 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 6'sını Sivasspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.Rekabette Fenerbahçe'nin toplam 63 golüne, Sivasspor 38 golle karşılık verdi.Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Sivasspor, 3-1 ve 2-1'lik skorla Fenerbahçe'yi mağlup etmişti.İki takım arasında Sivas'ta yapılan 14 lig maçında Fenerbahçe 6, ev sahibi ekip 4 kez galip geldi, 4 maç da berabere bitti.Sivas'taki maçlarda sarı-lacivertliler 26, kırmızı-beyazlılar 22 gol attı.Öte yandan Sivas'taki son 8 randevuda ev sahibi ekip 3, Fenerbahçe ise 2 galibiyet aldı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda Sivas'ta 5-1'lik sonuçla aldı.Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında evindeki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da Fenerbahçe'nin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan yedişer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.