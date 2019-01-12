Sinan Bolat: ''İyi bir transfer istiyorum''

Bu sezon Belçika'da üst sıraları zorlayan Antwerp'de forma giyen tecrübeli kaleci Sinan Bolat, geleceğiyle ve hedefleriyle ilgili konuştu.
30 yaşındaki Sinan Bolat, sezon sonunda Antwerp'ten ayrılarak iyi bir transfer yapmak istediğini dile getirdi.
Tecrübeli file bekçisi Belçika basınına konuşurken '''Şu an ilk hedefim sezonu Antwerp formasıyla tamamlamak. 30 yaşındayım ve umarım sezon sonunda uzun süreli ve iyi bir transfer yaparım ancak ilk hedefim sezonu tamamlamak'' ifadelerini kullandı.
Sinan Bolat, 2018'in kendisi için çok iyi geçtiğini söylerken ''2018 kariyerimin en iyi yılı dolu. Milli takımda ilk kaleci olmayı başardım. Benim için çok iyi bir yıl geçti'' dedi.
Sinan Bolat'ın Antwerp ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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30 yaşındaki Sinan Bolat, sezon sonunda Antwerp'ten ayrılarak iyi bir transfer yapmak istediğini dile getirdi.
Tecrübeli file bekçisi Belçika basınına konuşurken '''Şu an ilk hedefim sezonu Antwerp formasıyla tamamlamak. 30 yaşındayım ve umarım sezon sonunda uzun süreli ve iyi bir transfer yaparım ancak ilk hedefim sezonu tamamlamak'' ifadelerini kullandı.
Sinan Bolat, 2018'in kendisi için çok iyi geçtiğini söylerken ''2018 kariyerimin en iyi yılı dolu. Milli takımda ilk kaleci olmayı başardım. Benim için çok iyi bir yıl geçti'' dedi.
Sinan Bolat'ın Antwerp ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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