Sinan Bolat: ''İyi bir transfer istiyorum''

Bu sezon Belçika'da üst sıraları zorlayan Antwerp'de forma giyen tecrübeli kaleci, geleceğiyle ve hedefleriyle ilgili konuştu.30 yaşındaki Sinan Bolat, sezon sonunda Antwerp'ten ayrılarak iyi bir transfer yapmak istediğini dile getirdi.Tecrübeli file bekçisi Belçika basınına konuşurkenifadelerini kullandı.Sinan Bolat, 2018'in kendisi için çok iyi geçtiğini söylerkendedi.Sinan Bolat'ın Antwerp ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.