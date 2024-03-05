Simona Halep'in cezasına indirim

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rumen tenisçi Simona Halep'e doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle verilen 4 yıllık men cezasını 9 aya düşürdü.
CAS'tan yapılan açıklamada, yasaklı maddeyi bilinçli olarak kullanmadığına karar verilen Halep'in cezasının indirildiği belirtildi.
Kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan eski dünya 1 numarası Halep, 9 aylık süreyi doldurduğu için tenise hemen dönebilecek.
Uluslararası Teniste Dürüstlük Birimi (ITIA), yasaklı kan güçlendirici "roxadustat" testi pozitif çıkan Halep'i Ekim 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 4 yıl men cezasına çarptırmıştı.
32 yaşındaki tenisçi, men cezasının kaldırılması ya da sürenin azaltılması talebiyle CAS'a itirazda bulunmuştu.
CAS'tan yapılan açıklamada, yasaklı maddeyi bilinçli olarak kullanmadığına karar verilen Halep'in cezasının indirildiği belirtildi.
Kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan eski dünya 1 numarası Halep, 9 aylık süreyi doldurduğu için tenise hemen dönebilecek.
Uluslararası Teniste Dürüstlük Birimi (ITIA), yasaklı kan güçlendirici "roxadustat" testi pozitif çıkan Halep'i Ekim 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 4 yıl men cezasına çarptırmıştı.
32 yaşındaki tenisçi, men cezasının kaldırılması ya da sürenin azaltılması talebiyle CAS'a itirazda bulunmuştu.
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