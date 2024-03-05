Simona Halep'in cezasına indirim

CAS, Rumen tenisçi Simona Halep'in 4 yıllık men cezasını 9 aya indirdiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Simona Halep'in cezasına indirim
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05 Mart 2024 19:17
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rumen tenisçi Simona Halep'e doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle verilen 4 yıllık men cezasını 9 aya düşürdü.

CAS'tan yapılan açıklamada, yasaklı maddeyi bilinçli olarak kullanmadığına karar verilen Halep'in cezasının indirildiği belirtildi.

Kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan eski dünya 1 numarası Halep, 9 aylık süreyi doldurduğu için tenise hemen dönebilecek.

Uluslararası Teniste Dürüstlük Birimi (ITIA), yasaklı kan güçlendirici "roxadustat" testi pozitif çıkan Halep'i Ekim 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 4 yıl men cezasına çarptırmıştı.

32 yaşındaki tenisçi, men cezasının kaldırılması ya da sürenin azaltılması talebiyle CAS'a itirazda bulunmuştu.

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