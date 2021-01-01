Simmons eğer 76ers'a rapor verirse, "kısa vadeli niyetlerle" olacak

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, takasının bir noktada gerçekleşeceği düşüncesiyle Philadelphia'daki evini boşalttığı iddia edildi.



The Athletic'den Shams Charania, Simmons'ın "76ers organizasyonu ve Philadelphia şehri ile açıkça işinin bittiğini" belirtti.



Simmons'ın ayrıca aklında "bir noktada takas gelecek" düşüncesiyle Philadelphia'daki evini boşalttığı ve burayı yakında satışa çıkaracağı bildirildi.



Charania, 76ers ekibinin Simmons'ın kendilerine rapor vereceğini umduğunu ve Philadelphia yönetimi ile koç Doc Rivers ve menajer Rich Paul'un, Simmons'ın kalmasına dair bir yol bulma konusunda "sadece diyalogda kaldıklarını" açıkladı. Simmons'ın ise "kararında kesin" olduğu iddia edildi.



Simmons eğer 76ers'a rapor verirse, Charania bunun "kısa vadeli niyetlerle" olacağını söyledi.



2016 NBA Draftı'nda 1 numaradan seçilen ve 15.9 sayı, 8.1 ribaund, 7.7 asist ve 1.7 top çalmalık kariyer ortalamalarına sahip olan Simmons, NBA'de olduğu süre içerisinde üç kez All-Star seçilmesinin yanı sıra, bir kez All-NBA üçüncü kadrosuna girmiş ve iki kez de savunma ilk beşinde yer almıştı.



