Silver: "Bubble'a sürekli girip çıkacağım"

NBA başkanı Adam Silver, ligin Florida'daki bubble'ının katı kurallarına rağmen, serbestçe girip çıkacağını söyledi.



Silver, "TIME 100 Talks"da Sean Gregory'ye şu açıklamaları yaptı:



"Bir düzenlememiz var. Sadece kampüste bir arka kapı var diyeyim, neredeyse farklı koruma katmanları olan bir yer olarak düşünebilirsiniz. Oyuncuların hemen yanındaki insanlar, oynayacak olanlar, hakemler, antrenör veya koçlar, gelmesi gereken ve 3 metre mesafe bırakacak herkes belli bir protokol izleyecek."



Silver ayrıca Walt Disney World Resort tesisindeki tüm çalışanların aynı kısıtlamalara tabi tutulmayacağını belirtti:



"Bu, kampüste yaşamayan bazı Disney çalışanları için de aynı. Ben başlangıçta orada olacağım, ama sürekli gelip gideceğim. Ve ligi yönetme açısından baktığımızda, eninde sonunda kampüste sürekli yaşamamak en iyisi gibi gözüküyor."



"ÇOK VAKAMIZ OLURSA, İPTAL EDECEĞİZ"



Silver ayrıca, bubble içindeki vakaların artması durumunda NBA'in sezonu durduracağını da açıkladı:



"Eğer vakalar izole edilmişse, bu başka. Ama çok vakamız olursa, duracağız."



NBA planının ayrıntılarına göre, oyuncuların ve diğer takım personelinin istedikleri takdirde bubble'dan çıkmalarına izin verilecek, ancak dönüşlerinden sonra 10 gün karantinaya girmeleri ve iki negatif KOVID-19 testi geçirmeleri sağlanacak.



NBA takımlarının Salı gününden bir hafta sonra kampüse gelmeleri bekleniyor.



