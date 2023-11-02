Sigaraya zam geldi mi? 2023 kasım sigara fiyatları

En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları tütün ürünü kullanıcıları tarafından takip ediliyor. Kasım ayında uygulanan son sigara zammının ardından 2 kasım Pazartesi günü sigaraya bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zammı sosyal medya hesabından duyurdu. İşte Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları...
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
Dündar, zam gelen grubun yeni sigara fiyatlarını paylaşarak, "Hayırlı olsun sigaraya bir zam geldi" ifadesini kullandı.
Sigara gelen 5 TL'lik zammın ardından en düşük sigara fiyatı 50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 57 TL'yi gördü.
Ekim ayının başında neredeyse bütün sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti. Marlboro, Parliament, Kent, Muratti, Winston, Rothmans Ne Kadar, Kaç Tl Oldu? 4 Eylül Pazartesi Günü Gelen Sigaraya Zam Sonrası Zamlı Güncel Sigara Fiyatları Şu Şekildedir;
Marlboro Edge: 49 Tl
Marlboroedge Blue/Sky: 49 Tl
Marlboro Tuch Blu/Gray/White: 50 Tl
Marlboro Red/Touch: 51 Tl
Parliament Aqua Blue Slm: 53 Tl
Parliament 52 Tl
Parliament Midnight Blu: 51 Tl
Muratti: 49 Tl
Muratti Blu: 48 Tl
Lark: 48 Tl
Chestrfield: 47 Tl
Lm: 47 Tl
Marlboro Rll 50: 55 Tl JTI SİGARA FİYATLARI, ZAMLI EYLÜL 2023 JTI SİGARA FİYAT LİSTESİ Gelen zamlardan sonra gruptaki paket sigara fiyatları şöyle:
Winston Slender - 48 TL
Winston Dark Blue & Deep Blue - 48 TL
Winston - 49 TL
Winston Slims - 50 TL
Winston Xsence - 51 TL
Camel Slender - 46 TL
Camel Deep Blue - 46 TL
Camel Black & White - 47 TL
Camel Yellow & Brown - 48 TL
Monte Carlo - 46 TL
Monte Carlo Slender - 46 TL
LD - 46 TL
LD Slims - 46 TL
Camel Yellow 100 (Gram, Sarmalık Kıyılmış Tütün) - 85 TL
Vergi uzmanı Ozan Bingöl, alkol ve sigaraya yeni zammın habercisi olan ÖTV artışına işaret etti.
"2010'da bir litre alkolde 51,48 TL olan ÖTV bugün 845,96 TL'dir. 12 yıllık artış %1543! 2006'da tahsil edilen her 100 TL ÖTV'nin 5 TL'si alkolden toplanırken 2022'de bu rakam 11 TL'ye ulaşmıştır" diyen Bingöl, "Önümüzdeki günlerde alkol ve tütün ürünlerinde tekrar bir ÖTV artışı muhtemeldir!" ifadesini kullandı.Yeni Sigara Fiyatları Temmuz 2023 Güncel sigara fiyatları listesine göre en düşük sigara fiyatı 36,50 TL olarak belirlendi. En pahalı sigara fiyatı ise 48 TL'ye yükseldi. Sigara fiyatlarında yapılan zam nedeniyle tütün ürünleri daha da pahalı hale geldi. SİGARA FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?
Türkiye Tekel Platformları Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile sigara fiyatlarına zam geldiğini açıkladı. SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş "Bir sigara grubuna 5 tl zam geçişi oldu zamlar gelmeye devam edecek." açıklamasında bulundu. Sigara zammı 10 Temmuz itibarıyla uygulanmaya başladı. EN PAHALI VE EN DÜŞÜK SİGARA FİYATLARI
Yapılan açıklama göz önüne alındığında; en pahalı sigara fiyatının 48 TL ve en düşük sigara fiyatının ise 41 TL olması bekleniyor. DÜNYA SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ
Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde konu hakkında bilgi vermek, farkındalık oluşturmak ve kullananların sigarayı bırakma kararı almalarını sağlamak amacıyla Ankara'da bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.
Etkinliğe katılan vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı. 0-3 ppm normal, 4-6 ppm pasif içici, 7 ve üzeri ppm'in ise bağımlı olarak tanımlandığı ölçüm sonuç değerlerine göre bağımlılar, sigarasız sağlıklı bir hayatın ilk adımını atmaları yönünde teşvik edildi. SİGARA BIRAKMA YOLLARI
Uzmanlar tarafından tütün ve tütün ürünlerinin zararları, neden olduğu hastalıklar, pasif içicilik, sigarayı bırakmanın yolları konuları anlatıldı. Karbonmonoksit ölçüm sonucu yüksek değerde çıkan vatandaşlara, destek alabilecekleri Sigara Bırakma Poliklinikleri ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı hakkında bilgi verildi. Ayrıca katılımcılar, yanlarında bulunduğu takdirde sigara paketlerini etkinlikte yer alan sigara atık kutusuna atma ve hemen orada sigarayı bırakma kararı alma yönünde teşvik edildi.
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı yapılan etkinliklerde broşürler ve çeşitli hediyeler verildi.
Konu hakkında hazırlanan mesajlar ve etkinlik fotoğrafları Sağlık Bakanlığının, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün (Sağlıklı Yaşa) ve İl Sağlık Müdürlüklerinin resmi sosyal medya hesaplarından #HavanıKoruve #SigarayıBırakmaGünüetiketleriyle paylaşıldı.
Vatandaşların ve medyanın yoğun ilgi gösterdiği Ankara'daki etkinlikte 368 kişinin karbonmonoksit ölçümü yapıldı. Sonuçlara göre 368 kişiden 36'sı sigara kullanmıyor, 141'i pasif içici ve 191'i bağımlı.