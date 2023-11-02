Sigaraya zam geldi mi? 2023 kasım sigara fiyatları

Güncel sigara fiyatları listesine göre en düşük sigara fiyatı 36,50 TL olarak belirlendi. En pahalı sigara fiyatı ise 48 TL'ye yükseldi. Sigara fiyatlarında yapılan zam nedeniyle tütün ürünleri daha da pahalı hale geldi.

En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları tütün ürünü kullanıcıları tarafından takip ediliyor. Kasım ayında uygulanan son sigara zammının ardından 2 kasım Pazartesi günü sigaraya bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zammı sosyal medya hesabından duyurdu. İşte Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları...Dündar, zam gelen grubun yeni sigara fiyatlarını paylaşarak, "Hayırlı olsun sigaraya bir zam geldi" ifadesini kullandı.Sigara gelen 5 TL'lik zammın ardından en düşük sigara fiyatı 50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 57 TL'yi gördü.Ekim ayının başında neredeyse bütün sigara gruplarına 5 TL'lik zam gelmişti.Marlboro Edge: 49 TlMarlboroedge Blue/Sky: 49 TlMarlboro Tuch Blu/Gray/White: 50 TlMarlboro Red/Touch: 51 TlParliament Aqua Blue Slm: 53 TlParliament 52 TlParliament Midnight Blu: 51 TlMuratti: 49 TlMuratti Blu: 48 TlLark: 48 TlChestrfield: 47 TlLm: 47 TlMarlboro Rll 50: 55 TlWinston Slender - 48 TLWinston Dark Blue & Deep Blue - 48 TLWinston - 49 TLWinston Slims - 50 TLWinston Xsence - 51 TLCamel Slender - 46 TLCamel Deep Blue - 46 TLCamel Black & White - 47 TLCamel Yellow & Brown - 48 TLMonte Carlo - 46 TLMonte Carlo Slender - 46 TLLD - 46 TLLD Slims - 46 TLCamel Yellow 100 (Gram, Sarmalık Kıyılmış Tütün) - 85 TLVergi uzmanı Ozan Bingöl, alkol ve sigaraya yeni zammın habercisi olan ÖTV artışına işaret etti."2010'da bir litre alkolde 51,48 TL olan ÖTV bugün 845,96 TL'dir. 12 yıllık artış %1543! 2006'da tahsil edilen her 100 TL ÖTV'nin 5 TL'si alkolden toplanırken 2022'de bu rakam 11 TL'ye ulaşmıştır" diyen Bingöl, "Önümüzdeki günlerde alkol ve tütün ürünlerinde tekrar bir ÖTV artışı muhtemeldir!" ifadesini kullandı.Türkiye Tekel Platformları Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile sigara fiyatlarına zam geldiğini açıkladı.Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş "Bir sigara grubuna 5 tl zam geçişi oldu zamlar gelmeye devam edecek." açıklamasında bulundu. Sigara zammı 10 Temmuz itibarıyla uygulanmaya başladı.Yapılan açıklama göz önüne alındığında; en pahalı sigara fiyatının 48 TL ve en düşük sigara fiyatının ise 41 TL olması bekleniyor.Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde konu hakkında bilgi vermek, farkındalık oluşturmak ve kullananların sigarayı bırakma kararı almalarını sağlamak amacıyla Ankara'da bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.Etkinliğe katılan vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı. 0-3 ppm normal, 4-6 ppm pasif içici, 7 ve üzeri ppm'in ise bağımlı olarak tanımlandığı ölçüm sonuç değerlerine göre bağımlılar, sigarasız sağlıklı bir hayatın ilk adımını atmaları yönünde teşvik edildi.Uzmanlar tarafından tütün ve tütün ürünlerinin zararları, neden olduğu hastalıklar, pasif içicilik, sigarayı bırakmanın yolları konuları anlatıldı. Karbonmonoksit ölçüm sonucu yüksek değerde çıkan vatandaşlara, destek alabilecekleri Sigara Bırakma Poliklinikleri ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı hakkında bilgi verildi. Ayrıca katılımcılar, yanlarında bulunduğu takdirde sigara paketlerini etkinlikte yer alan sigara atık kutusuna atma ve hemen orada sigarayı bırakma kararı alma yönünde teşvik edildi.Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı yapılan etkinliklerde broşürler ve çeşitli hediyeler verildi.Konu hakkında hazırlanan mesajlar ve etkinlik fotoğrafları Sağlık Bakanlığının, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün (Sağlıklı Yaşa) ve İl Sağlık Müdürlüklerinin resmi sosyal medya hesaplarından #HavanıKoruve #SigarayıBırakmaGünüetiketleriyle paylaşıldı.Vatandaşların ve medyanın yoğun ilgi gösterdiği Ankara'daki etkinlikte 368 kişinin karbonmonoksit ölçümü yapıldı. Sonuçlara göre 368 kişiden 36'sı sigara kullanmıyor, 141'i pasif içici ve 191'i bağımlı.