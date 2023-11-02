NBA efsanesi Shaquille O'Neal, San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama'yı Phoenix Suns'ın pivotu Bol Bol ile kıyasladı.



TNT analisti ve bir başka efsanevi oyuncu Reggie Miller'ın, Wembanyama'nın "daha önce benzeri görülmemiş" bir oyuncu olduğunu söylemesi üzerine, O'Neal buna şu şekilde yanıt verdi:



"Reggie'ye yanıt vermek istiyorum. Wembanyama gibi bir oyuncuyu daha önce hiç görmediğinden bahsetmişti. Hayır gördün, adı da Bol Bol.



Wembanyama Bol Bol'dan çok daha istikrarlı sadece. Çok, çok, çok, çok, çok daha istikrarlı."



Wembanyama, Phoenix karşısında alınan son galibiyette 18 sayı, 8 ribaund, 4 blok ve 1 asistle oynamıştı.



Kariyerinde oynadığı 124 normal sezon maçında Denver Nuggets, Suns ve Orlando Magic formaları giymiş olan Bol Bol ise, beş sezonda 6,3 sayı ve 3,8 ribaund ortalamalarına sahip.



