Sevişmek günah mı, evlenmeden zevk için sevişmek günah mı

Ön sevişme ve cinsel ilişki sırasında koca, kadının göğsünden zevk almasına izin verilir, Hanefi mezhebinde bu harekette salgı (yani süt) tüketilmediği sürece caizdir.Kur'an ve Sünnet arka organdan (anüs) ilişkiyi haram kılar. Bu tür ilişkilerin helal görülerek yapılmasını azaba uğrama sebebi olarak bildirirken, ağzı cinsel organa dönüştürerek yapılacak oral ilişkiyi daha bir haram kılacağı açıktır.Eşlerin birbirini yalama, okşama, dudaklarıyla, oral yolla ve elleriyle cinsel ilişkiye hazırlamak için vücutlarının değişik yerlerine yaptıkları her türlü hareketin haram olmadığını söyleyebiliriz. Bu tavsiyelere uymak güzel olmakla beraber, üreme organından olmak şartıyla her türlü sevişme ve ilişki caizdir.Karşı cinse dokunmak abdesti bozar mı? Bir erkeğin yabancı bir kadına dokunması, günah olmakla beraber, Hanefi mezhebine göre bu durumda erkeğin de kadının da abdesti bozulmaz.Ön sevişme cinsel birliktelik öncesinde hem bedeninizi hem de ruhunuzu cinsel birlikteliğe hazırlamaktır. Ön sevişmenin uzun tutulması, özellikle ilk defa cinsel birliktelik yaşayacaklar için oldukça önemlidir.Sevişmek kelimesi zina anlamında kullanılmışsa, en büyük günahlardan biri işlenmiş olur. Ancak sevişmek ile zina etmeden yapılan işlemler anlamında ise, o zaman zina olmamakla beraber Allah'ın yasakladığı bir iş olduğundan zina olmasa da yine haram işlenmiş olur. Mahrem olmayan kadına dokunmak veya tokalaşmak haramdır.Sıklıkla seks yapan kadınlarda, sağlıklı saç ve cilt oluşumuna katkıda bulunan östrojen üretimi artar. Östrojenin yanı sıra, cildinizin daha sıkı ve esnek olmasını sağlayan kolajende de artış göreceksiniz. Gençlik güzelliktir ve güzellik de gençliktir. Düzenli seks, daha genç görünmenizi sağlar.Nikahsız el ele tutuşmak haramdır. Dudaktan yanaktan öpmek de günahtır. Zinaya girmez. Ama günahtır.Dr. Bardakoğlu, evlilik dışı ilişkinin dinen günah olduğunu söyledi. Prof. Dr.Bardakoğlu, "Birbirleriyle evli olmayan tarafların İslam Dini'nin koyduğu sınırları aşarak, yasakları ihlal ederek beraber olmaları bir arada olmaları İslam Dini'nde uygun görülmemiş günah sayılmıştır.