ORTA SAHADA KURGU DEĞİŞİYOR

"KADIKÖY'DE AVANTAJI KULLANAMADIK"

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını 15 oyuncu ile sürdürüyor.Siyah-Beyazlılar Ümraniye'de Ljajic, Oğuzhan, Atiba, Larin, Vida, Medel, Rocco, Pepe, Babel, Güven, Utku ve Dorukhan'dan yoksun, çift idman yaptı. Bir aydır sakatlığı süren Adriano ise artık tamamen iyileşti ve dünkü idmanda takımla birlikte çalıştı.Brezilyalı futbolcunun yanı sıra Tolgay ile kaleci Tolga'nın da dönüşü teknik heyeti sevindirdi.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in zorlu deplasman öncesi tek düşüncesi Adem Ljajic'in sakatlığı…Sırbistan Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan yıldız futbolcunun maça yetişmesinin düşük de olsa ihtimal dahilinde olduğu öğrenildi. Planlarını Ljajic'siz yapan Güneş, orta sahada Atiba-Medel, önlerinde ise Oğuzhan'ı oynatma hesapları yapıyor.İki haftadır boş geçmeyen Vagner Love'ın antrenman performansı da teknik heyetinin yüzünün güldürüyor.Süper Lig'de bu sezon çıktığı 4 deplasmanda 6 puan bırakan ve tek maç kazanabilen Kartal, evinde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Göztepe'yi gözüne kestirdi.Video analizlerle rakibi futbolcularına ezberleten Güneş, "Antalya'ya evimizde yenildik, maç 2-3 değil 8-3 bitebilirdi. Bursa'da ve Konya'da son dakika golleriyle 2'şer puan bıraktık. Derbide büyük avantajı kullanamadık. Artık bu tip kayıplar istemem. Deplasmanda 3 maçtır kazanamıyoruz, bu çok fazla" diyerek takıma ültimatom verdi.