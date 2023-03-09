Beşiktaş'ın Gaziantep'ten transfer ettiği ve ilk maçına Ankaragücü formasıyla çıkan Alexandru Maxim'in Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından Süper Lig'de pazar günü deplasmanda oynanacak Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de görevlendireceği öğrenildi.



BÜYÜK BEĞENİ TOPLAMIŞTI



Ankaragücü maçının 84. dakikasında oyuna giren Rumen 10 numara, siyah beyazlı takımda ilk kez forma giymesine karşın, topla buluştuğu anlarda yaptığı şık hareketlerle büyük beğeni toplamıştı.



5 GOL 10 ASİST



Bu sezon Gaziantep FK ve Beşiktaş'ta toplam 26 resmi maça çıkan Alexandru Maxim, bu maçlarda 5 gol 10 asist kaydetti.











