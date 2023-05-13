Haber Tarihi: 13 Mayıs 2023 09:40 - Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2023 09:40

Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? YSK seçmen kağıdı zorunlu mu, gerekli mi, nereden alınır?

YSK seçmen kağıdı zorunlu mu, gerekli mi, nereden alınır? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mı? soruları seçimlere saatler kala gündemde yer almaya devam ediyor. Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü 13. Cumhurbaşkanı ile 28. Dönem milletvekillerini seçmek için sandığa gidecek. Kayıtlı 60 milyondan fazla seçmenin tercihi, Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirleyecek. Seçim günü gerekli belgeler, oy kabinlere girilmeden önce sandık görevlilerine gösterilecek. Seçmen kağıdı gelmeyenler ise belgelerini kendileri alabilecek. Peki, oy kullanırken yanımızda götürmemiz gereken zorunlu belgeler neler? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı zorunlu mu? Tüm detaylar haberimizde.

Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? YSK seçmen kağıdı zorunlu mu, gerekli mi, nereden alınır?
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Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde oy kullanmak için sandık başında yer alacak. Yurt içinde kurulacak olan 190 bin 736 sandıkta milyonlarca seçmen oy kullanacak. Oy kullanmak için sandığa gidecek olanların gözü "Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı, seçmen kağıdı nereden alınır ve kimliksiz oy verilir mi?" sorularına çevrildi. Vatandaşlar seçmen kağıtlarını e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilecekler. İşte 14 Mayıs Genel Seçimleri seçmen kağıdı sorgulama ekranı... 
SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?
Oy kullanacak vatandaşlar seçmen kağıdı olmadan da oy kullanılabilir. Ancak kişinin nerede hangi sandıkta oy kullanacağı seçmen kağıdında yazılı olduğu için seçmen kağıdının çıktısı olmasa bile e-devlet üzerinden nerede oy kullanacağını öğrenmesi gerekmektedir.

Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, e- Devlet sistemindeki "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler.

e-DEVLET İLE SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI SORGULAMA

Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, YSK'nın https://secmen.ysk.gov.tr internet sayfası üzerinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulanabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alınabilir.

SEÇMEN KAĞIDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

HANGİ SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'ten ilan etti.

YSK, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'e yükledi.


SEÇMEN KAĞIDI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler.

SEÇİMLERDE HANGİ KİMLİK BELGELERİ ZORUNLU?

Seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak.

Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgeler.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Seçmen kağıdı
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