Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? YSK seçmen kağıdı zorunlu mu, gerekli mi, nereden alınır?

Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde oy kullanmak için sandık başında yer alacak. Yurt içinde kurulacak olan 190 bin 736 sandıkta milyonlarca seçmen oy kullanacak. Oy kullanmak için sandığa gidecek olanların gözü "Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı, seçmen kağıdı nereden alınır ve kimliksiz oy verilir mi?" sorularına çevrildi. Vatandaşlar seçmen kağıtlarını e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilecekler. İşte 14 Mayıs Genel Seçimleri seçmen kağıdı sorgulama ekranı...Oy kullanacak vatandaşlar seçmen kağıdı olmadan da oy kullanılabilir. Ancak kişinin nerede hangi sandıkta oy kullanacağı seçmen kağıdında yazılı olduğu için seçmen kağıdının çıktısı olmasa bile e-devlet üzerinden nerede oy kullanacağını öğrenmesi gerekmektedir.Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, e- Devlet sistemindeki "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler.Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, YSK'nın https://secmen.ysk.gov.tr internet sayfası üzerinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulanabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alınabilir.Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'ten ilan etti.YSK, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'e yükledi.Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler.Seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak.Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgeler.