Seçim sonrası altın ne olur, düşer mi, yükselir mi? 2024

Herkesin aklında tek bir soru var: Seçimden sonra altın ne olur, artar mı yükselir mi? Bankaların son dönemdeki dolar/TL tahminleri dikkat çekiyor.



SEÇİMDEN SONRA ALTIN NE OLUR?



Gram altın fiyatları hafta içinde artış hızına yetişilemedi. Rekor üstüne rekor kıran gram altın yüzde 8'lik artış gösterdi. Altına talep arttıkça makas aralığı seçim öncesinde açıldıkça açıldı. O makas aralığı 400 liraya kadar çıktı.



Yeniçağ'da yer alan habere göre, İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Akayık darphanenin günlük 300 kiloluk altın üretimine rağmen talebin 1 ton olduğunu açıkladı. İşte bu çerçevede Ekonomist Filiz Eryılmaz'dan gram altının 3 Bin liraya görebileceği iddiası geldi.



31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi elindeki nakit parasını değerlendirmek isteyenleri yükseliş trendindeki altına çevirip, parasının değerini korumaya almayı hedefliyor. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 7,81 artışla 2 bin 235 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 7,85 artarak 15 bin 25 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 3 bin 410 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 678 liraya çıktı.



Ekranlarda 2.253 liranın üzerini göstererek tarihi zirvesini gören altının gram fiyatı Kapalıçarşı'da farklı tarifeden satışa sunuldu. Kapalıçarşı'da kimi kuyumcu çeyrek altını 3700 liradan kimisi 4000 bin liradan satıyor. Altın alış fiyatındaki makas ise 400 lirayı bulmuş durumda.



İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Akayık konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, "Öyle ani yükselişler oluyor ki, dakikada bir saniyede bir oluyor. Satıyor, yanındaki dükkandan altını yerine koyacak alamıyor. Çeyrek altın veya sarrafiye ürünlerde de Darphane'mizin üretimi 300 kilo civarında ama talep 1 tona yakın. Bu fiyat farkı da bunlardan oluşuyor" ifadelerini kullandı.



Semtler arası değişen fiyatlara da değinen Akayık, "Mağazalar arasındaki fiyat farkı da mutlaka olacak. Kapalıçarşı'da altını sattığın an yerine koyma hızı daha fazla ama Kadıköy'de ya da bir başka semtte bu zaman alacaktır. Onun için makası farklı tutmak zorundalar" dedi.



Gram altın fiyatı tahmini yapan ALB Yatırım Baş Ekonomisti Doç Dr. Filiz Eryılmaz, "3.000 TL'leri çok rahat göreceğiz gram altın tarafında. Ara sıra dalgalanmalar, düşmeler olsa da sene sonunda yüksek bir gram altın göreceğiz" şeklinde yorumda bulundu.



Uzman isim dolar mı, euro mu, gram altın mı sorusuna da yanıt verdi: "Piyasada 'seçim bitecek kur çok artacak' beklentisi var. Bu çok doğru bir beklenti değil ama vatandaş haklı. Çünkü geçen seneki seçimlerden sonra 1 ayda yüzde 40 artış yaşandı. Fakat o dönemki ekonomik konjonktür, ekonominin amaçları şimdiki ile çok farklı. Bir kere geçtiğimiz seçimden sonra ekonomi politikaları tamamen değişti, yeni bir ekonomi yönetimi geldi. Şimdi öyle bir durum yok. Ekonomi oturdu, amaçlar belli, politikalar belli.



Haber ile daha fazlasına ulaşın: