Haber Tarihi: 27 Mart 2024 15:45 - Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024 15:45

Seçim günü marketler açık mı? 31 Mart 2024

Seçim günü marketler açık mı? 31 Mart 2024 marketler kaça kadar açık? 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin ardından Pazartesi günü kapalı olacak yerler belli oldu. Seçim günü eğlence yerleri, alkollü mekanlar faaliyetlerine ara verecek. Seçimin ertesi günü marketlere gidecek olan vatandaşlar, marketler açık mı, kapalı mı? sorularına cevap arıyor. İşte, 31 Mart 2024 marketlerin çalışma saati ve günleri...

Seçim günü marketler açık mı? 31 Mart 2024
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29 Mayıs marketler çalışacak mı, sorusunun yanıt merak edilen konulardan birisi oldu. Seçimlere sayılı günler kala Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim gününde uygulanacak yasakları duyurdu. Buna göre, 28 Mayıs'ta saat 18.00'e kadar herhangi bir yayın organından seçim sonucuna yönelik tahmin içeren yorumlar yapılamayacak. Seçim günü marketler açık mı? 29 Mayıs'ta marketler açık mı?
29 MAYIS MARTKETLER AÇIK MI?

29 Mayıs resmi tatil değildir. 28 Mayıs Pazar günü düzenlenecek seçimin ertesi günü marketler açık olacak. 

Seçim günü zincir marketler; BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA açık olacak. Marketlerin her zamanki saatlerinde hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.

SEÇİM YASAKLARI NELER?

Resmi Gazete'de seçim gününe ilişkin bazı uygulama ve yasakların yer aldığı YSK kararları da yayımlandı.

- Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

- Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

- Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

- YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

- Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

- Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

- Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

YARIN (28 MAYIS) AVM'LER AÇIK OLACAK MI?

Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirtilen seçim yasaklarına göre kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Ancak insanların alışveriş yapabilecekleri yerler için bir yasak bulunmuyor.

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