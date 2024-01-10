Schröder: "Lakers'ın 84 milyonluk teklifini geri çevirdiğim için pişmanım"

Toronto Raptors guardı Dennis Schröder, Los Angeles Lakers'ın 84 milyon dolarlık teklifini reddettiği için pişman olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Schröder: 'Lakers'ın 84 milyonluk teklifini geri çevirdiğim için pişmanım'
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10 Ocak 2024 15:41
Toronto Raptors guardı Dennis Schröder, Los Angeles Lakers'ın 84 milyon dolarlık teklifini reddettiği için pişman olduğunu söyledi.

Schröder, geçmişte inkar etmesine rağmen yakın zamanda Lakers'tan 2020-21 sezonu için dört yıllığı 84 milyon dolarlık bir sözleşme teklifi aldığını ancak bu teklifi geri çevirdiğini doğruladı.

30 yaşındaki oyuncu farklı bir yol tercih etmiş ve yaz döneminde Boston Celtics ile 5,9 milyon dolar değerinde tek yıllık bir anlaşma imzalamıştı. Celtics'teki görevinin ardından Schröder, Lakers'a tek yıllığı 3 milyon doların biraz altında bir miktarda kontratla geri dönmüştü.

Schröder, bu kararıyla ilgili pişmanlığını Yahoo Sports'tan Jake Fischer ile yaptığı bir röportajda dile getirdi:

"İmzalayabilirdim. Asla masada para bırakmam. Annem beni böyle yetiştirmedi."

Schröder'ın mevzubahis sözleşmeyi reddetme kararının, menajerinin tavsiyesi üzerine olduğu düşünülüyor.

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