Santiago Bernabeu, Kovid-19'la mücadelede 'sağlık deposu' olacak

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, maçlarını oynadığı ünlü Santiago Bernabeu Stadı'nı, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürüttüğü mücadelenin hizmetine verdi.Real Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Spor, Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı olan Spor Yüksek Konseyiyle iş birliğinde hazırlanan plan kapsamında; Santiago Bernabeu Stadı'nın Kovid-19 salgınına karşı mücadelede bağışlanan sağlık malzemelerinin toplanıp, dağıtılacağı ana depolardan biri olacağı bildirildi.Kovid-19'la mücadelede en büyük eksikliklerden biri olan sağlık malzemeleri konusunda yardım etmek ve bağışta bulunmak isteyen tüm şirketlere kolaylık sağlanacağı belirtilen açıklamada, Bernabeu'da toplanacak malzemelerin Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ilgili yerlere ulaştırılacağı kaydedildi.Öte yandan İspanya'da zarar eden şirketlere tanınan ve "ERTE" olarak bilinen "Geçici İstihdam Düzenleme Önlemi" açıklayan şirketlere, spor kulüplerinin de eklenmesi bekleniyor.İspanyol basını, Atletico Madrid kulübünün ERTE açıklamaya hazırlandığını ve 500 çalışanını geçici olarak işten çıkaracağını yazdı.Barcelona Kulübünün de sporcularıyla görüşmeler yaparak kriz döneminde maaşlarında yüzde 70 kesinti yapmak istediği belirtilirken, kulüpten gelen ilk teklifi kabul etmeyen futbolcu ve basketbolcularla pazarlıkların devam ettiği belirtiliyor.İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, Kovid-19 nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizden etkilenen La Liga ve 2. lig kulüplerine finansman yardımı için bankalarla 500 milyon avroya varan kredi görüşmeleri başlatılması çağrısı yapmıştı.