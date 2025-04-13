Haber Tarihi: 13 Nisan 2025 18:32 - Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2025 18:32

Samsun Deprem Bölgesi mi? Uzmanlar Uyarıyor

Samsun Deprem Bölgesi mi? | Samsun, Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olmasına rağmen, deprem riski taşıyan bir bölgede yer almaktadır. Uzmanlar, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın etkisiyle ilin farklı derecelerde deprem tehlikesi altında olduğunu belirterek, her an hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uyarıyor.

Samsun Deprem Bölgesi mi? Uzmanlar Uyarıyor
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Samsun'un depremselliğinin temel kaynağı, il merkezinin güneyinden geçen Kuzey Anadolu Fay Zonu'dur. Bu fay zonu üzerinde bulunan Ladik, Havza ve Vezirköprü ilçeleri birinci derece deprem bölgesi olarak sınıflandırılmaktadır. Ayrıca Kavak, Asarcık ve Ayvacık ilçeleri de aynı risk grubunda yer almaktadır.

Samsun şehir merkezi ise ikinci derece deprem bölgesi konumundadır. Bu durum, şehir merkezinde deprem riskinin daha düşük olduğu anlamına gelmemekle birlikte, yine de dikkatli olunması ve önlemlerin alınması gerektiğini göstermektedir.

Uzmanlar, bu coğrafyada yaşayan herkesin deprem gerçeğini göz önünde bulundurarak hareket etmesi gerektiğinin altını çiziyor. Özellikle mevcut konutların depreme dayanıklı bir şekilde inşa edilmesi ve olası bir sarsıntıya karşı hazırlıklı olunması büyük önem taşıyor.

 SAMSUN DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Samsun 2. derece deprem bölgesi olarak biliniyor. Samsun'un Ladik, Havza ve Vezirköprü ilçeleri 1. Derece deprem bölgelerinde yer alırken Alaçam,Terme, Bafra Çarşamba ovaları ise 3. Derece deprem bölgelerinde yer alıyor.

BİRİNCİ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

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