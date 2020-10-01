Şampiyonlar Ligi'nde yeniden; Ronaldo vs Messi!

ŞAMPİYONLAR LİGİ G GRUBU

Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonunda beklenen eşleşme gerçekleşti: Lionel Messi yine Cristiano Ronaldo ile karşı karşıya gelecek.Barcelona ile Juventus, Şampiyonlar Ligi G Grubu,'nda eşleşti. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, Portekizli oyuncunun Juventus'a transferi öncesinde son olarak 9 Mayıs tarihinde Barcelona - Real Madrid maçında karşı karşıya gelmişti.Öte yandan iki oyuncu, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ilk kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 5 maçın 2'sinden Messi'nin Barcelona'sı galip ayrılırken, 2 maç berabere bitmiş ve 1 maçı da Ronaldo kazanmıştı. Messi bu maçlarda 3 gol atmışken, Ronaldo ise Messi'ye rakip olduğu maçlarda ağları sarsamamamıştı.JuventusBarcelonaDinamo KievFerençvaroş