Saç Ekimi, Fiyatları ve Kök Hücre Saç Tedavisi Hakkında Her Şey - Medhair Clinic Rehberi

Daha kısa iyileşme süresi

Doğal saç çizgisi

İz bırakmayan teknik

Dönüşümlü olarak farklı alanlardan greft alma imkânı

Daha sık ve yoğun ekim

Mevcut saçlara zarar vermeden uygulama

Doğal açılarla ekim yapılması

Tıraşsız işlem imkânı

Saç dökülmesini yavaşlatır

Mevcut saç köklerini güçlendirir

Ekilen greftlerin tutunmasını kolaylaştırır

Cilt iyileşmesini hızlandırır

Doğal ve hacimli saç görünümü sağlar

Kullanılan teknik (FUE, DHI, kök hücre destekli vs.)

Ekilecek greft sayısı

Donör bölgenin durumu

Doktorun tecrübesi ve kliniğin teknolojik altyapısı

Ek hizmetler (konaklama, transfer, medikal bakım vs.)

FUE saç ekimi fiyatı: 55.000 TL – 145.000 TL

DHI saç ekimi fiyatı: 80.000 TL – 155.000 TL

Kök hücre destekli saç ekimi: 60.000 TL – 165.000 TL

20 yaş üstü erkek veya kadın

Donör bölgesinde yeterli greft bulunan bireyler

Genetik saç dökülmesi yaşayanlar

Lokalize kellik sorunu yaşayanlar

Saç çizgisinden memnun olmayan bireyler

1–3 gün: Dinlenme, ödem oluşabilir

Dinlenme, ödem oluşabilir 7–10 gün: Kabuklanma ve dökülme

Kabuklanma ve dökülme 1. ay: Şok dökülme dönemi

Şok dökülme dönemi 3. ay: İlk yeni saçların çıkışı

İlk yeni saçların çıkışı 6–12 ay: Nihai sonuçlar, saç yoğunluğunda artış

✔️ Alanında uzman hekim ve medikal ekip

✔️ Uluslararası hasta deneyimi

✔️ En güncel teknolojiler (safir uç, DHI kalemi, kök hücre kiti)

✔️ Doğal saç çizgisi ve yüksek yoğunluk garantisi

✔️ Detaylı ön analiz ve dijital saç simülasyonu

✔️ Kapsamlı hasta destek hizmetleri

Saç dökülmesi, pek çok kişi için yalnızca fiziksel bir değişim değil, aynı zamanda öz güveni etkileyen psikolojik bir durumdur. Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde, saç dökülmesine karşı kalıcı ve doğal çözümler sunmak mümkün. Bu alanda öne çıkan yöntemler arasındaveyer alır., modern teknolojileri, uzman doktor kadrosu ve hasta memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla, bu alanda en çok tercih edilen kliniklerden biri olarak öne çıkıyor. Bu kapsamlı blog yazısında; saç ekiminin nasıl yapıldığını, hangi yöntemlerin tercih edildiğini,nın neye göre belirlendiğini venin saç sağlığına etkilerini detaylarıyla ele alıyoruz., genetik olarak dökülmeye dirençli bölgelerden (genellikle ense veya kulak arkası) alınan sağlıklı saç köklerinin, saçsız ya da seyrek bölgelere transfer edilmesi işlemidir. Bu yöntemle, dökülen saçların yerini doldurmak, doğal görünümlü bir saç çizgisi oluşturmak ve kişinin görünümünü gençleştirmek mümkündür.Medhair Clinic, saç ekimi süreciniolarak planlar. Her bireyin saç yapısı, dökülme tipi ve beklentileri farklıdır. Bu yüzden öncelikle detaylı bir analiz yapılır ve buna göre uygun teknik belirlenir. Klinik, bu alanda en çok tercih edilen yöntemlerde uzmanlaşmıştır:FUE yöntemi, saç köklerinin tek tek alınarak istenilen bölgeye ekilmesi esasına dayanır. Dikişsiz, iz bırakmayan ve doğal sonuçlar sunan bir yöntemdir.Medhair Clinic, FUE yöntemindegibi modern araçlar kullanarak, greftlerin en az travmayla alınmasını sağlar.DHI, saç köklerinin özel kalemler yardımıyla doğrudan ekilmesini sağlayan ileri teknoloji bir yöntemdir. Bu teknik, saç tıraşı olmadan uygulanabildiği için özellikle kadınlar tarafından sıklıkla tercih edilir.Medhair Clinic, DHI yönteminiile uygulayarak, maksimum greft verimliliği ve estetik uyum sağlar.Klasik saç ekimi yöntemlerinin başarısını artırmak için artık destekleyici tedavilere ihtiyaç duyuluyor. Bunların başında isegeliyor. Medhair Clinic, kök hücre uygulamasını saç ekimi ile kombine ederek, iyileşmeyi hızlandırıyor ve saç yoğunluğunu artırıyor. Kök hücre saç tedavisi , kişinin kendi dokularından elde edilen hücrelerin saçlı deriye enjekte edilmesiyle uygulanır. Bu hücreler, saç foliküllerini uyararak yeniden büyüme sürecini tetikler. Medhair Clinic, bu tedaviyi saç ekimi öncesi ve sonrası destekleyici bir yöntem olarak sunar.Tedavi, genellikle birkaç seans halinde uygulanır ve ağrısızdır. Medhair Clinic'te kullanılan kök hücre protokolleri, bilimsel veriler ışığında ve uzman doktorlar eşliğinde gerçekleştirilir. Saç ekimi fiyatları , birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Medhair Clinic'te fiyatlar, her hastanın ihtiyacına göre kişiselleştirilir. İşte fiyatları etkileyen bazı faktörler:💡 Medhair Clinic, yurt dışından gelen hastalar için konaklama, VIP transfer ve tercüman hizmeti gibi detayları içeren özel saç ekimi paketleri de sunar.Saç ekimi, belirli sağlık koşullarını karşılayan hemen herkes için uygundur. Aşağıdaki durumlar saç ekimi için olumlu kriterlerdir:Medhair Clinic, her hasta için detaylı analiz ve danışmanlık sunarak en uygun yöntemi belirler.Saç ekimi sonrası ilk hafta önemlidir. İyileşme süreci genel olarak şu şekilde ilerler:Kök hücre desteği ve PRP gibi işlemler bu süreci hızlandırır. Medhair Clinic, işlem sonrası takip programıyla hastaların her aşamada yanında olur.Medhair Clinic'i diğer kliniklerden ayıran başlıca özellikler:





Klinik, hem yurt içi hem de yurt dışından gelen hastalara konforlu bir tedavi deneyimi sunar.





Özellik



Saç Ekimi



Kök Hücre Tedavisi



Kalıcılık



Kalıcı sonuç



Destekleyici, dökülmeyi yavaşlatıcı



Uygulama



Cerrahi işlem



İğneli, minimal invaziv



İyileşme Süresi



1-2 hafta



Aynı gün normal hayata dönüş



Uygulama Sıklığı



Tek sefer



Genellikle 3-4 seans



Kombine Kullanım



✅



✅





Medhair Clinic, bu iki yöntemi kombine edereksağlar.Hayır. İşlem lokal anestezi ile yapılır, hasta ağrı hissetmez. Sonrasında hafif hassasiyet olabilir.İlk birkaç ay içinde "şok dökülme" normaldir. Ancak 6. aydan itibaren çıkan saçlar kalıcıdır.Evet, büyük oranda uygulanabilir. Ancak hamilelik, kan hastalıkları ve bazı bağışıklık sorunları durumunda uygulanmayabilir.İlk 10 gün yıkama, güneşten korunma, şapka kullanımı ve ağır spordan kaçınmak önemlidir.Saç dökülmesi artık bir sorun olmaktan çıkıyor. Gerek klasik saç ekimi teknikleri, gerekse, günümüzde doğal, kalıcı ve estetik sonuçlar sunuyor. Ancak başarı, doğru yöntem kadar, doğru klinik ve uzmanla çalışmakla da yakından ilgilidir., hem modern teknolojisi hem de hasta memnuniyetine verdiği önem ile bu alanda güven veren bir markadır. Eğer siz de saçlarınıza yeniden kavuşmak ve kendinizi daha iyi hissetmek istiyorsanız, ilk adımı atmanın tam zamanı.📌 İstanbul – Türkiye🌐 www.medhairclinic.eu📞 +90 552 000 33 33📩 info@medhairclinic.eu