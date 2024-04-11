Rus asıllı milli atlet Ekaterina Guliyev'e 2 yıl men cezası

Rusya doğumlu milli atlet Ekaterina Guliyev'e doping yaptığı gerekçesiyle 2 yıl men cezası verildi.



Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, Guliyev'in Rusya adına yarıştığı 2012-2014 yıllarındaki numunelerinde yasaklı maddeler tespit edildi.



33 yaşındaki sporcuya, 28 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl men cezası verildi.



Guliyev'in 13 Mayıs'a kadar itirazda bulunmaması halinde men kararının bağlayıcı olacağı ve Londra 2012 Olimpiyatları'nda kazandığı gümüş madalyanın geri alınacağı belirtildi.



Londra 2012'de kadınlar 800 metrede 3. olan Guliyev, altın madalya kazanan bir diğer Rus sporcu Mariya Savinova'nın dopingli çıkması nedeniyle 2. sıraya yükselmiş ve gümüş madalya elde etmişti.



2022'de Türkiye adına yarışmaya başlayan Guliyev, aynı yıl Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 800 metrede altın madalya kazanmıştı.





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