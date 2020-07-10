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Rondo'dan, Orlando'daki otel odasına "Motel 6" benzetmesi

Los Angeles Lakers point guardı Rajon Rondo, Orlando bubble'ındaki otel odasının fotoğrafını paylaşarak, dalga geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers point guardı Rajon Rondo, Orlando bubble'ındaki otel odasının fotoğrafını paylaşarak, dalga geçti.

Birçok oyuncu, gün geçtikçe sosyal medyada bubble'daki ayarlamalardan memnuniyetsiz olduklarını göstermişlerdi. Vasat yiyeceklerden, haşere kontrol sorunlarına kadar, oyuncular mutlu olmadıklarını belli etmişlerdi. Özellikle, tüm şakalar, küçük pazar takımlarının kötü muamele görürken, Lakers gibi ekiplerin ekstra ayrıcalıklardan ve belirli bir lüks seviyesinden faydalandıkları üzerineydi.

Rondo, Instagram hikayesi'nde Orlando'daki otel odasını paylaşarak, tipik olarak düşük maliyetli odalara atıfta bulunan, ABD'deki ucuz otel zinciri "Motel 6" benzetmesi yaptı:



Rondo'nun bu tepkisi, Twitter'da kendisi gibi diğer NBA oyuncularının şımarık veya ayrıcalıklı gibi görünmesinden ötürü, biraz tepki topladı. Çünkü gösterilen yemekler ve otel odaları, günün sonunda ortalama bir kişi için yeterli durumdaydı.


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