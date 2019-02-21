Ronaldo'dan gönderme; 'Beş kez kazandım, siz sıfır'

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Atletico Madrid'e 2-0 mağlup oldukları maçın ardından sürpriz bir harekete imza attı.
Maç boyunca Atletico Madrid taraftarlarınca aleyhine tezahürata maruz kalan Cristiano Ronaldo, maç sonu Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandığını hatırlattı.
Basın mensuplarının futbolcularla konuşmak için bulunduğu alandan geçen Ronaldo, "Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandım. Size ise sıfır" ifadelerini kullandı.
Portekizli yıldız ayrıca maç esnasında tribünlere elleriyle 'beş' hareketi yaparak yanıt verdi.
Maç boyunca Atletico Madrid taraftarlarınca aleyhine tezahürata maruz kalan Cristiano Ronaldo, maç sonu Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandığını hatırlattı.
Basın mensuplarının futbolcularla konuşmak için bulunduğu alandan geçen Ronaldo, "Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandım. Size ise sıfır" ifadelerini kullandı.
Portekizli yıldız ayrıca maç esnasında tribünlere elleriyle 'beş' hareketi yaparak yanıt verdi.
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Cristiano Ronaldo: "Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandım. Size ise sıfır"pic.twitter.com/kLixi9DVjH
— Sporx Ekstra (@sporxekstra_) 20 Şubat 2019