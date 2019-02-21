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Ronaldo'dan gönderme; "Beş kez kazandım, siz sıfır"

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0 mağlup olan Juventus'ta Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, maçın ardından Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandığını hatırlatarak İspanyol basın mensuplarıyla alay etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ronaldo'dan gönderme; 'Beş kez kazandım, siz sıfır'
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21 Şubat 2019 02:40
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Atletico Madrid'e 2-0 mağlup oldukları maçın ardından sürpriz bir harekete imza attı.

Maç boyunca Atletico Madrid taraftarlarınca aleyhine tezahürata maruz kalan Cristiano Ronaldo, maç sonu Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandığını hatırlattı.

Basın mensuplarının futbolcularla konuşmak için bulunduğu alandan geçen Ronaldo, "Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandım. Size ise sıfır" ifadelerini kullandı.

Portekizli yıldız ayrıca maç esnasında tribünlere elleriyle 'beş' hareketi yaparak yanıt verdi.

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