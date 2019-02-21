Ronaldo'dan gönderme; 'Beş kez kazandım, siz sıfır'

Cristiano Ronaldo: "Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandım. Size ise sıfır"pic.twitter.com/kLixi9DVjH



— Sporx Ekstra (@sporxekstra_) 20 Şubat 2019

Juventus'un Portekizli yıldızı, Atletico Madrid'e 2-0 mağlup oldukları maçın ardından sürpriz bir harekete imza attı.Maç boyunca Atletico Madrid taraftarlarınca aleyhine tezahürata maruz kalan Cristiano Ronaldo, maç sonu Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandığını hatırlattı.Basın mensuplarının futbolcularla konuşmak için bulunduğu alandan geçen Ronaldo, "Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandım. Size ise sıfır" ifadelerini kullandı.Portekizli yıldız ayrıca maç esnasında tribünlere elleriyle 'beş' hareketi yaparak yanıt verdi.