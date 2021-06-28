Roger Schmidt: "Malen ve Dumfries ayrılacak"

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PSV'nin hocası Roger Schmidt, yıldız oyuncuları Donyell Malen ve Denzel Dumfries'in bu yaz takımdan ayrılacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Roger Schmidt: 'Malen ve Dumfries ayrılacak'
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28 Haziran 2021 15:01
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PSV Eindhoven, en önemli iki yıldızıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Yeni sezon için hazırlıklarına başlayan PSV'de teknik direktör Roger Schmidt, "Malen ve Dumfries'i Hollanda için oynarken görünce mutlu oluyorum. Denzel 2.5 maç oynadı ve birçok golün içerisinde yer aldı. Donyell de oynadığı süreleri iyi değerlendirdi. Bence biraz daha fazla süre alabilirdi." ifadelerini kullandı.

"MALEN VE DUMFRIES ARAMIZDAN AYRILACAK"

Donyell Malen ve Denzel Dumfries'in transfer durumları hakkında gelen soruya Alman teknik adam, "Futbolda ve özellikle PSV'de işler böyle yürüyor. Her yıl en iyi 1-2 oyuncunuzu kaybediyorsunuz. Ben futbolun kuralını biliyorum. Donyell ve Denzel'in bu yaz ayrılmasını bekliyoruz. Aslında geçen yaz ayrılmalarını bekliyorduk ama kaldılar. Bu yıl da kalırlarsa çok mutlu olurum." diyerek sözlerini sürdürdü.

Schmidt, "Ben hazırlıklarımı ve planlarımı Donyell Malen ve Denzel Dumfries ayrılacakmış gibi yapıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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