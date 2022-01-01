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RJ Barrett, son saniyede MSG'yi böyle ayağa kaldırdı!

New York Knicks forveti RJ Barrett, dün gece Boston Celtics karşısında 25 sayılık farktan geri dönen New York Knicks'i, son saniye üçlüğüyle 108-105 galibiyete taşıdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks forveti RJ Barrett, dün gece Boston Celtics karşısında 25 sayılık farktan geri dönen New York Knicks'i, son saniye üçlüğüyle 108-105 galibiyete taşıdı.

Karşılaşmada 36 sayı bulan Celtics yıldızı Jayson Tatum, maçın bitmesine bir saniyeden biraz fazla süre kala uzak mesafeden isabet bulduğu step-back şutuyla, skoru 105-105 eşitlemişti.

Knicks'in aldığı moladan sonra Barrett, Tatum'ın üzerinden son saniyede yolladığı üçlükle takımını galibiyete taşımayı başardı.

Barrett, bu basketi hakkında şu şekilde konuştu:

"Zor bir şuttu, ama yolladığım her şutu sokacağımı düşünerek atarım. Dürüst olmak gerekirse, yere düştüğüm için girdiğini göremedim, ama insanların reaksiyonundan anladım. O da ayrı güzeldi."

New York'ta Julius Randle 22, Immanuel Quickley 16 ve Barrett 13 sayı kaydettiler. Knicks, bitime iki dakikadan biraz fazla bir süre kalana dek skorda liderliği yakalayamamıştı.


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