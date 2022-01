RJ Barrett, son saniyede MSG'yi böyle ayağa kaldırdı!

New York Knicks forveti RJ Barrett, dün gece Boston Celtics karşısında 25 sayılık farktan geri dönen New York Knicks'i, son saniye üçlüğüyle 108-105 galibiyete taşıdı.



Karşılaşmada 36 sayı bulan Celtics yıldızı Jayson Tatum, maçın bitmesine bir saniyeden biraz fazla süre kala uzak mesafeden isabet bulduğu step-back şutuyla, skoru 105-105 eşitlemişti.



Knicks'in aldığı moladan sonra Barrett, Tatum'ın üzerinden son saniyede yolladığı üçlükle takımını galibiyete taşımayı başardı.



Barrett, bu basketi hakkında şu şekilde konuştu:



"Zor bir şuttu, ama yolladığım her şutu sokacağımı düşünerek atarım. Dürüst olmak gerekirse, yere düştüğüm için girdiğini göremedim, ama insanların reaksiyonundan anladım. O da ayrı güzeldi."



New York'ta Julius Randle 22, Immanuel Quickley 16 ve Barrett 13 sayı kaydettiler. Knicks, bitime iki dakikadan biraz fazla bir süre kalana dek skorda liderliği yakalayamamıştı.