Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, teknik direktör Ünal Karaman'ın istifasının ardından açıklamalarda bulundu.



"ÜNAL HOCA'NIN SORUNU"



Ünal Karaman'ın ayrılığı sonrası takım hakkında bilgi veren Hasan Kartal "Ünal Hoca, tercihini böyle yaptı ve bu, onun sorunu. Bizi fazla ilgilendirmiyor. Rizespor bizim ve sahip çıkıyoruz, arkasındayız. Hiçbir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Sporcularımız motive olmuş durumda, sıkıntı yok. İnşallah Yeni Malatyaspor maçını alacağız ve yolumuza rahat devam edeceğiz." dedi.



"BELKİ MEHMET ALİ HOCA..."



Teknik direktör konuyla ilgili sözlerine devam eden Hasan Kartal "Hoca arayışını bilmiyorum, arkadaşlarla görüşme halindeyim. Arkadaşlar ne uygun görürlerse yaparız. Belki bir başka hocayla anlaşırız, belki de son iki hafta Mehmet Ali Karaca hocamızla devam ederiz. Eğer hemen bir hocayla anlaşalabilirsek, getiririz. Ancak iki maç kalmış ve bu sürede bir hocayla anlaşmak iyi mi olur, kötü mü olur tartışacağız ve yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.



"DEĞİŞİK BİR TUTUMU VARDI"



Hasan Kartal ayrıca "Kasımpaşa maçında Ünal Karaman'ın değişik bir tutumu vardı. Sarı kart sınırındaki oyuncuları, Yeni Malatyaspor maçını düşünerek oynatmadı. Doğrudur, yanlıştır bilemiyorum. Ben futbolu bilmem, iyi yöneticiyim. Doğru herhalde, Yeni Malatyaspor maçında cezalı oyuncumuz yok" açıklamasını yaptı.



