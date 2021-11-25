Rıza Çalımbay'dan Uğur Çiftçi için transfer açıklaması

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Uğur Çiftçi ile ilgili transfer iddialarına yanıt verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay'dan Uğur Çiftçi için transfer açıklaması
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25 Kasım 2021 16:04
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor ile adı geçen sol bek Uğur Çiftçi hakkında açıklama yaptı.

Uğur Çiftçi hakkındaki transfer söylentilerinin sorulması üzerine Çalımbay, "Karar yönetimin kararı, şu anda transfer düşünecek durumda değiliz. Uğur'un da düşüncesini bilmiyoruz. Bizim önce bu durumdan çıkıp rahatlamamız lazım." dedi.

Rıza Çalımbay ayrıca "Burada çok iyi oyuncularımız vardı. Emre Kılınç ve Mert Hakan gitti. Şu anda da gittikleri yerlerde gayet iyi oynuyorlar. Kulübün menfaati neyse ona göre hareket edilir. Bizler de devre arası için araştırmalara başladık." yanıtını verdi.


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