Rivers: "Keşke Ben'e, Magic gibi bakabilsek"

Philadelphia 76ers koçu Doc Rivers, Ben Simmons'ın üçlük atmamasının önemli olmadığını belirterek, kendisini Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson ile kıyasladı.



Simmons oyunu birçok şekilde etkilemesine rağmen, birçok kişi kendisinin üçlük atamaması durumunu yoğun bir şekilde eleştirmeye devam ediyor.



"The Green Room" isimli podcast'in yakın tarihli bir bölümünde Rivers, Simmons'ın üçlük çizgisi gerisinden şut atmamasının, bu pozisyonları yaratamadığı anlamına gelmediğini belirerek, genç oyuncu ile Magic arasında bir karşılaştırma yaptı:



"Ben'in üçlük atmaması, üçlük pozisyonları yaratmadığı anlamına gelmiyor. En çok üçlük pozisyonu yaratan oyuncular arasında şu anda birinci sırada.



Üç sayı çizgisi pek popüler olmadan önce, Magic Johnson adında bir adam vardı ve hiç kimse onun üçlük atıp atmadığını umursamazdı. İnsanlar oyununu yine de çok severlerdi. Keşke Ben'e de daha çok böyle bakabilsek."



